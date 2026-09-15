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Estadio listo

Argentina ya entrena en el Ruca Che pensando en el duelo ante Turquía por Copa Davis

Los tenistas arribaron a la capital neuquina el lunes, y por la tarde hicieron el primer ensayo en el estadio.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 11:25
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El equipo argentino ya entrena en el Ruca Che, que lucierá colmado los dos días de competencia.

Con obras finalizadas, y a la espera de un fin de semana a todo tenis, el Estado Ruca Che ya vive la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía. El equipo nacional ya está en la provincia, y durante la tarde del lunes, realizó el primer entrenamiento en la nueva cancha, colocada para la ocasión.

La bienvenida la dio el gobernador: Rolando Fugueroa, acompañado por la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y el vicepresidente de Emprendimientos Culturales y Deportivos de Neuquén (Ecydense), Federico Bolan.

Tras su llegada, los jugadores tuvieron su primer contacto con la superficie de GreenSet en el escenario donde se disputará la serie. En primer turno salieron a la cancha Francisco Cerúndolo , la mejor raqueta nacional, 23° del ranking mundial, junto a Mariano Navone (45°). Luego fue el turno de Thiago Tirante (52°), Guido Andreozzi (14° en dobles) y Andrés Molteni (58°). También participó el sparring Juan Manuel La Serna (274°).

Hoy martes los entrenamientos serán en doble turno, con una conferencia de prensa por parte de Javier Frana junto a Mariano Navone desde las 13.30hs. posteriormente el segundo entrenamiento será desde las 14 hasta las 17hs.

Lunes de reconocimiento y primeros movimientos en el nuevo suelo del estadio

Por otra parte, se espera para hoy martes, el arribo de la delegación de Turquía a Neuquén. El capitán del equipo visitante, Erhan Oral, confirmó a Mert Alkaya (296°), Yanki Erel (329°), Tuncay Duran (616°), Arda Azkara (205° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1738°) para enfrentar a los Halcones.  

Argentina buscará mantener su lugar en el Grupo Mundial y conseguir la clasificación a los Qualifiers 2027. Pero también irá detrás de una marca histórica: alcanzar la victoria número 100 en la historia de la Copa Davis. Actualmente acumula 99 triunfos y 75 derrotas.

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