La pista de ciclismo de la Ciudad Deportiva de Neuquén capital fue escenario de la reapertura oficial de la temporada, como parte de la primera fecha del calendario provincial de ciclismo, organizada por el Club Deportivo y Cultural Municipales de Cutral Co. La actividad marcó además la puesta en valor de este espacio deportivo estratégico para la provincia.

Desde la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se llevaron adelante trabajos de remodelación y mejora integral de la pista, que incluyeron nueva cartelería y tareas de pintura.

Además, a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), se iniciaron las obras de parquización y de un sistema de riego automatizado, que permitirá optimizar el mantenimiento del predio.

La competencia, que contó con la participación de ciclistas de todas las categorías, funcionó como una instancia de celebración de un espacio renovado, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y el acompañamiento al desarrollo del deporte federado y comunitario, en esta ocasión gracias al trabajo en conjunto con el municipio de Cutral Co, el club de la localidad y la secretaría de Deportes.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, y de la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, quienes acompañaron la jornada deportiva y destacaron la importancia que le da el gobernador Rolando Figueroa a la puesta en valor y el mantenimiento de los espacios deportivos públicos, como herramientas fundamentales para promover el acceso al deporte y el desarrollo de la comunidad.

“Las obras realizadas y en ejecución forman parte de una política sostenida de inversión en espacios públicos destinados a la actividad física y el deporte, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para entrenamientos, competencias y el acceso de la comunidad a instalaciones deportivas de calidad”, destacó la secretaria de Deportes.

La jornada se desarrolló con una amplia convocatoria de deportistas de distintas regiones de la provincia, instituciones y público en general, consolidando al predio como un punto de referencia para el ciclismo provincial.