Gonzalo Lyardet gana el Rally del Viento a los Andes en MTB

El representante de Andacollo Gonzalo Lyardet, se adjudicó el gran premio de ciclismo Rally del Viento a los Andes, donde se consagró campeón de la Clasificación General y de su categoría, tras dominar de punta a punta las tres etapas de la competencia.

Con el río Neuquén como eje, se llevó a cabo entre el viernes 6 y domingo 8 de febrero la quinta edición, una competencia de ciclismo de montaña (MTB) con una distancia de 262 kilómetros dividida en tres etapas. La actividad unió 19 pueblos y parajes del norte neuquino. Las etapas recorridas fueron Huingancó a Varvarco, la segunda fue Varvarco a Los Cerrillos y tercera fue Los Cerrillos a Huingancó.

El recorrido transitó rutas provinciales en las imponentes montañas de la Cordillera del Viento donde habitan arroyos, lagunas y aguas termales en un paisaje único en el que tienen lugar las veranadas, recorridos de crianceros con sus animales en busca de pastoreo fértil para alimento.

Del Rally del Viento a los Andes en MTB

El itinerario inició desde la localidad de Huinganco por Ruta Provincial N°39 hacia Charra Ruca. Prosiguió hacia Butalón Norte, Colo Michi Co empalmó con Ruta Provincial N° 43, hasta Varvarco. Posteriormente el circuito se dirigió por las Ramadillas, Atreuco, Villa Aguas Calientes, Ailinco, laguna Varvarco Tapia en los Cerrillos. Se empalmó con la Ruta Provincial N°54 hacia Pichi Neuquén y Manzano Amargo. Después se tomó la Ruta Provincial N° 43 hacia Invernada Vieja, Las Ovejas, Bella Vista, Los Carrizos, (Villa Nahueve), Cayanta, Camalón, Andacollo. Por último, se tomó la Ruta Provincial N°39 hacia Huaraco, finalizando en Huinganco.

La propuesta deportiva y turística, fue una vivencia inolvidable por el clima, la geografía y el paisaje de la Región del Alto Neuquén. Escenarios paradisíacos en contacto con la naturaleza, donde cada ciclista tuvo la oportunidad de compartir caminos de crianceros, gastronomía típica y la cultura propia de la zona.