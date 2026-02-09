Gonzalo Lyardet gana el Rally del Viento a los Andes en MTB

El representante de Andacollo Gonzalo Lyardet, se adjudicó el gran premio de ciclismo Rally del Viento a los Andes, donde se consagró campeón de la Clasificación General y de su categoría, tras dominar de punta a punta las tres etapas de la competencia.
Con el río Neuquén como eje, se llevó a cabo entre el viernes 6 y domingo 8 de febrero la quinta edición, una competencia de ciclismo de montaña (MTB) con una distancia de 262 kilómetros dividida en tres etapas. La actividad unió 19 pueblos y parajes del norte neuquino. Las etapas recorridas fueron Huingancó a Varvarco, la segunda fue Varvarco a Los Cerrillos y tercera fue Los Cerrillos a Huingancó.
El recorrido transitó rutas provinciales en las imponentes montañas de la Cordillera del Viento donde habitan arroyos, lagunas y aguas termales en un paisaje único en el que tienen lugar las veranadas, recorridos de crianceros con sus animales en busca de pastoreo fértil para alimento.
El itinerario inició desde la localidad de Huinganco por Ruta Provincial N°39 hacia Charra Ruca. Prosiguió hacia Butalón Norte, Colo Michi Co empalmó con Ruta Provincial N° 43, hasta Varvarco. Posteriormente el circuito se dirigió por las Ramadillas, Atreuco, Villa Aguas Calientes, Ailinco, laguna Varvarco Tapia en los Cerrillos. Se empalmó con la Ruta Provincial N°54 hacia Pichi Neuquén y Manzano Amargo. Después se tomó la Ruta Provincial N° 43 hacia Invernada Vieja, Las Ovejas, Bella Vista, Los Carrizos, (Villa Nahueve), Cayanta, Camalón, Andacollo. Por último, se tomó la Ruta Provincial N°39 hacia Huaraco, finalizando en Huinganco.
La propuesta deportiva y turística, fue una vivencia inolvidable por el clima, la geografía y el paisaje de la Región del Alto Neuquén. Escenarios paradisíacos en contacto con la naturaleza, donde cada ciclista tuvo la oportunidad de compartir caminos de crianceros, gastronomía típica y la cultura propia de la zona.