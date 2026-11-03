La Liga Nacional de Básquet femenino entra en mitad de fase regular en el torneo Apertura. Independiente llega entonado luego de un gran triunfo conseguido en Buenos Aires, ante Boca, lideres y candidatas. “Conscientes de lo que somos: un equipo que puede ganar o perder con cualquiera”, dijo su DT Gabriel Del Egido.

En su segunda temporada en la máxima categoría del básquet nacional, "Las Rojas" están mostrando un inicio de temporada que supera las expectativas: cuatro triunfos en cinco presentación, una derrota ajustada de visitante ante Vélez, y el festejo en La Bombonerita.

“Nosotros fuimos a Boca a jugar con nuestra filosofía, a imponer nuestra idea de juego, con un sistema defensivo y ofensivo. A priori tienen más jerarquía, pero fuimos a imponernos y a demostrar quiénes somos nosotros” dijo Gabriel Del Egido, DT de Independiente, quien además resaltó que en la charla previa de dijo a sus jugadoras “O vamos por la épica, o competimos de igual a igual, o nos sacan 30”.

Independiente se armó para esta temporada con jugadoras que pasaron por la institución, conformando un plantel que con el correr de los partidos mostró actitud. Sacó adelante cotejos durísimos de local como El Biguá y Quilmes de Mar del Plata. En Buenos Aires cayó con lo justo ante Vélez, y se recuperó con festejo ante las candidatas.

“Nosotros sabemos cuáles son nuestras virtudes y también nuestras limitaciones. Sabemos que no tenemos mucha talla, pero tenemos tres bases que son versátiles, que se ponen verticales, que tienen gol en la mano y que, a la vez, nos permiten ser agresivas defensivamente. tratamos de que nuestra filosofía de juego y los sistemas se adapten a las jugadoras que tenemos. Nuestro capital tiene que ser la entrega y la actitud, pero no se trata solamente de poner, sino de tener reglas defensivas de acuerdo con las características de nuestras jugadoras”. expresó en Grito Sagrado.

El camino de las rojas sigue esta semana. El viernes recibe a Quilmes de Mar del Plata, por la sexta jornada de la zona sur, elenco marplatense que el jueves visitará previamente a El Biguá en El Nido.

Nota completa con Gabriel Del Egido en Grito Sagrado: