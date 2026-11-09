El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) arrestó a un hombre por un delito de acoso grave en la propiedad del basquetbolista LeBron James, ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood. El intruso fue detectado el viernes por la noche a través de las cámaras de vigilancia privadas de la mansión, ubicada en el bloque 500 de North Tigertail Road, dirección que coincide con los registros públicos de la vivienda adquirida por el atleta antes de firmar con Los Angeles Lakers en 2018, franquicia en la que militó hasta junio de 2026.

Los agentes del LAPD respondieron a la alerta recibida a las 21.39 , registrada inicialmente como un posible robo y, tras intervenir en el lugar, localizaron al sospechoso en el exterior de la parcela y procedieron a su detención.

Según confirmaron fuentes policiales, las autoridades aclararon que el hombre no llegó a ingresar al interior del domicilio y que, durante su interacción con la policía, el detenido realizó la insólita afirmación de ser hijo biológico del deportista de 41 años, un alegato que no cuenta con el respaldo de ningún organismo ni registro oficial. Los representantes de la estrella de la NBA declinaron hacer declaraciones sobre lo sucedido.

En el momento del incidente, James no se encontraba en la residencia, ya que el jugador se incorporó a los Philadelphia 76ers durante el pasado receso de temporada para disputar su 24.ª campaña en la NBA, mientras su núcleo familiar permanece en la vivienda de Brentwood.

En esa jornada, el atleta disputaba un encuentro de la NBA Cup en Ohio, donde los 76ers cayeron 119 a 95 frente a los Cleveland Cavaliers. Los representantes de la estrella de la NBA declinaron hacer declaraciones sobre lo sucedido y, por su parte, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles evaluará las actuaciones y el informe policial para determinar los cargos formales.

De prosperar el procesamiento por acoso en su modalidad grave, la legislación de California prevé penas de hasta cuatro años de prisión y la emisión de órdenes de alejamiento permanentes.