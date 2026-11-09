En el inicio, partidos de ida, de los cuartos de final de la Región Sur Fase Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2026, Alianza de Cutral Co sacó una ventaja importante para encarar el cotenjo de vuelta, al derrotar por 3 a 0 a Estudiantes Unidos de San Carlos Bariloche en encuentro que se disputó en el estadio Coloso Álvaro Pedro Ducás del barrio Ruca Quimey.

La figura de la tarde fue el ex Cipolletti, Belgrano de Córdoba, entre otros, Joaquín Rikemberg, que consiguió un doblete en la etapa inicial, marcó a los 36 minutos y cuando se jugaban tres de adicional. A los 41 minutos del complemento, Alejandro Díaz convirtió el tercer tanto que selló y cerró la victoria del local.

Joaquín Rikemberg la figura del Gallo. Foto: Prensa Alianza de Cutral Co

Con esta ventaja abultada, el Gallo viajará a San Carlos de Bariloche para la revancha que será el próximo fin de semana en el estadio municipal José Antonio Jalil de 9 de Julio y Gallardo en el macro centro de la ciudad lacustre rionegrina.

En Carmen de Patagones también ganó el local, Jorge Newbery equipo que milita en la Liga Rionegrina de Viedma venció 2 a 1 a Atlético Regina en partido que tuvo por escenario al estadio Armando Balestrasse de la ciudad bonaerense.

El Aviador encontró la apertura del marcador a los 28 minutos del primer tiempo. Juan Otermín lanzó un pase preciso desde mitad de cancha para Kevin Pereyra, quien, pese a tener poco margen de maniobra cerca de la línea de fondo, fue derribado por Facundo Gutiérrez. El árbitro sancionó penal y el propio Otermín se hizo cargo de la ejecución. A los 20 minutos del complemento llegó la igualdad. Maximiliano Denis sorprendió con una definición de tijera dentro del área chica.

Cerca del final, Kevin Pereyra, que tuvo una tarde destacada encaró con una gran maniobra individual y asistió a Renzo Alderete, quien llegó a la carrera y definió con categoría para establecer el 2 a 1 definitivo.

Triunfazo de Jorge Newbery ante Atlético Regina en la ida. Foto: Emanuel Mirenghi.

En Comodoro Rivadavia en choque de equipos de la ciudad, en La Loma, La Madriguera fue escenario de la victoria como visitante de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) superó por 3 a 2 a Jorge Newbery. Para El Lobo marcaron Lucas Villalba y Rene Billalba, los tantos del ganador los señalaron el colombiano Bayron Ortíz, Agustín Jara y José Chacón.

Finalmente, en Rio Gallegos, Deportivo Escorpión de la capital de Santa Cruz derrotó por 1 a 0 a Camioneros de Río Grande en el estadio Gustavo Soúles con tanto de Carlos Vera. La serie se definirá en la isla de Tierra del Fuego el venidero fin de semana.