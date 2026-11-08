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Boxeo Profesional

El Misil Isla volvió a festejar: triunfo por puntos ante Paredes en una noche discreta

El Mísil se impuso por puntos en flojo combate. En tanto, Damián Rojas ganó por nocaut en una velada que se llevó a cabo en el gimnasio Municipal General Enrique Mosconi de la ciudad petrólera

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 20:37
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Axel Isla se impuso, pero su actuación dejó mucho que desear

El ex campeón argentino superligero, el neuquino Axel "El Misil" Isla se impuso por decisión unánime ante Elías Paredes, luego de diez asaltos de escaso brillo en el gimnasio Municipal “Enrique Mosconi” de Cutral Co en la comarca petrólera provincial.

Isla volvió a sumar una victoria en el campo profesional, aunque esta vez su actuación estuvo lejos de generar entusiasmo. En el combate principal de la velada derrotó por puntos a Elías Paredes, luego de diez rounds de trámite discreto. Las tarjetas de los jueces reflejaron una diferencia ajustada, 96-94, 97-94 y 96-94, todas favorables a Isla, quien consiguió quedarse con el triunfo sin mostrar la contundencia ni los recursos que lo llevaron a destacarse en el boxeo nacional.

La pelea estuvo lejos de cumplir con las expectativas. El desarrollo careció de emociones fuertes y tuvo pocos pasajes de verdadero interés. Isla mostró una versión deslucida, sin lograr imponer con claridad su boxeo frente a un rival que, con sus limitaciones, ofreció una oposición digna y voluntariosa.

El local Damián "Chiva" Rojas se impuso por nocaut técnico en el sexto round al representante de Morón, Lucas Rojas

El local Damián "Chiva" Rojas se impuso por nocaut técnico en el sexto round al representante de Morón, Lucas Rojas quien sufrió un corte en el último minuto del match.

En las complementarias, el representante local Ezequiel “Kelo” Nievas superó por puntos, en fallo no unánime, al bonaerense Lucas Pereira. La decisión generó polémica y dejó abierta la discusión sobre la apreciación de los jurados, en un combate cuyo desenlace estuvo lejos de encontrar consenso.

Por su parte, el invicto Adrián Juárez, representante de Allen, consiguió extender su racha positiva como profesional al derrotar a Matías Britos, también por puntos y mediante una decisión ajustada. Finalmente el debutante de Plaza Huincul, Franco Leonel León GKOT2 (al minuto 34 segundos de la segunda vuelta) y arrancó con buen pie en el campo rentado frente a Jairo Campos, de Plottier.

Fotos Municipalidad de Cutral Co

Data Informativa: Ismael Tebes para Piñas del Sur

 

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