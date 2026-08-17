Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Barracas perdió ante Rosario Central 1 a 0, un cruce que se vio demorado porque poco antes del arranque se cortó el sistema de iluminación en el estadio Claudio Tapia.

De manera increíble, la inauguración de las torres lumínicas en la cancha del Guapo se vio empañada por un desperfecto técnico que forzó la utilización de un generador que alteró los planes de ambos entrenadores porque llevó varios minutos.

Un desperfecto eléctrico dejó sin luz al estadio Claudio Tapia en la previa al partido contra Central.

Finalmente, el compromiso arrancó a las 20:50.

Primer cuarto de hora del partido con un trámite enredado, donde todo pasa por la mitad de la cancha, pero con la visita intentando asumir el control de la pelota. Los arcos, por ahora, le quedan muy lejos a los dos equipos.

Era un poco más Rosario Central en el trámite y lo plasmó en el resultado a los 38 minutos con la muy buena aparición de Julián Fernández que se filtró por el centro de la defensa rival y definió con fuerza y precisión ante la salida del arquero Marcelo Miño.

Segundo tiempo de pocas emociones. Al dueño de casa nunca le fluyó el juego colectivo que sí demostró en otros partidos. Llegando a los 20 minutos, la victoria parcial de los rosarinos no corre riesgos.

En el tramo final, después de los cambios por el lado de Jorge Almirón que terminó con muchos juveniles en cancha, Barracas acumuló un par de buenas situaciones como para llegar al empate, pero las buenas intervenciones del arquero Axel Werrner lo evitaron.

Formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Gastón Campi, Fernando Tobio, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Esteban Rolón, Iván Tapia; Gonzalo Maroni, Facundo Bruena. DT: Damián Ayude.

Rosario Central: Axel Werner; Juan Giménez, Facundo Mallo, Sebastián Zaracho, Elías Verón; Por Fernández, Vicente Pizarro, Julián Fernández; Alan Rodríguez, Alexis Soto; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Hora: 20.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Claudio Tapia.

La previa

El Guapo tiene la chance de llegar a lo más alto de las posiciones después de la derrota de Argentinos Juniros en cancha de River por 2 a 0. Central, mientras tanto, el jueves igualó en Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Corinthians, busca meterse de lleno en la lucha de los principales puestos, luego de un inicio con derrota ante Belgrano, empate con Racing, y dos buenos triunfos contra River y Aldosivi.

Pensando en el cotejo en Brasil, Jorge Almirón planificó un equipo alternativo, donde solo Jeremías Ledesma, Coronel, pero en el banco. Ángel Di María no viajó y es guardado para la revancha ante el “Timao”.