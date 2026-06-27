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TORNEO FEDERAL A 2026

A la hora del almuerzo, Cipolletti visitará a FADEP en Mendoza

En el horario inusual para un sábado, a las 11.30, el albinegro visitará a Fundación Amigos por el Deporte en Russell en el departamento de Maipú

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 02:09
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Andrés Almirón anotó el tanto de la victoria en la última jugada del partido ante Deportivo Rincón. Foto: Luis Alberto Amaolo

Cipolletti tendrá una nueva presentación de visitante por la decimoquinta -quinta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 ante Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) en encuentro se disputará este sábado desde las 11.30 en el Predio de Russell, en el departamento mendocino de Maipú, bajo el arbitraje de José Manuel Diaz, de la Liga de Villa Mercedes.

Cipolletti viene de ganarle de local por 2 a 1 a Deportivo Rincón en la última jugada del partido. El equipo dirigido por Fabián Henríquez se ubica primero con 20 unidades, producto que ganó 6, empató 2 y perdió 5, de los trece partidos que disputó hasta el momento.El equipo rionegrino lleva tres derrotas seguidas como visitante, una racha que buscará cortar en esta fecha. En contrapartida, ganó sus últimos tres como local.

Como tendrá libre en la última fecha, buscará asegurar la clasificación antes. Sumar en este encuentro será determinante en ese objetivo. Podrá contar nuevamente con Yago Piro, que cumplió la fecha de suspensión por su expulsión contra Costa Brava. 

"Maxi" López de buena actuación ante Deportivo Rincón. Foto: Luis Alberto Amaolo

Como llega FADEP

El equipo cuyano buscará su segundo triunfo en esta segunda rueda. En el arranque de la segunda ronda superó 2 a 0 de local a Costa Brava de General Pico, La Pampa. Viene de igualar sin goles de visitante con Juventud Unida Universitario de San Luis. Acumula tres empates seguidos, ya que previamente no se sacó ventajas con Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz.

El equipo dirigido por Diego Pozo suma 15 puntos, producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas. Se ubica en la octava posición en el grupo. Lleva siete partidos sin perder, con 3 triunfos y 4 empates, justamente su última caída fue ante Cipolletti, al rival que enfrentará este sábado. 

 

 
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