En el partido más esperado del campeonato para ambos, Belgrano se quedó con una nueva edición del clásico cordobés al ganarle 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Con el tanto de Ramiro Hernandes sobre el final, el Pirata se quedó con tres puntos clave que lo dejan puntero del Grupo B hasta que jueguen Argentinos Juniors y Rosario Central. La 'T', que tuvo las mejores del encuentro, suma una nueva caída, se fue silbado por su público y se aleja de la clasificación a octavos.

En un partido muy disputado, las ocasiones más importantes del partido estuvieron del lado de Talleres. La más importante llegó sobre el cuarto de hora, cuando el brasileño Rick Lima recibió sobre la derecha, enganchó para su pie izquierdo y la colocó contra el segundo palo, sin embargo Manuel Vicentini, que fue una de las figuras del encuentro, alcanzó a manotearla para, evitar el tanto de la 'T' con ayuda del poste.

En la continuidad del duelo, Belgrano tuvo su mejor ocasión sobre el final de la primera etapa, sin embargo Lucas Passerini no pudo encontrar con el pase a Emiliano Rigoni, que llegaba por el área chica para empujarla. En respuesta, Talleres volvió a avisar mediante Rick, que esta vez recibió en la medialuna en una jugada preparada de un tiro libre y probó de afuera, volviéndose a encontrar con las manos de Vicentini. En la segunda parte, el guardameta del Pirata volvió a lucirse al taparle un cabezazo bombeado a Valentín Depietri para sostener el 0-0.

Pasaba poco en la segunda mitad, que empezó a entrar en el terreno de la fricción, no obstante Talleres tuvo otra ocasión más. El chico Giovani Baroni entró para patear un tiro libre de frente al arco. El volante de 17 años sacó un remate espectacular con comba, sin embargo otra vez entre Vicentini, fundamental en el visitante, y el travesaño, le dijo que no al juvenil.

Y a pesar de que fue la 'T' el que tuvo las ocasiones más claras, finalmente fue Belgrano el que se quedaría nuevamente con el clásico. A los 42 minutos del complemento, un contragolpe muy bien trabajado terminó con Hernandes capturando un rebote en el área para poner el 1-0 que silenció al Kempes y le dio un nuevo triunfo al Pirata, que gana su segundo clásico seguido, se sube a la cima de la Zona B y deja en el último lugar de su grupo a un Talleres que sufre un golpe durísimo y está cada vez más lejos de los octavos.

El gol de Hernándes

En una contra letal, Belgrano encontró en los minutos finales lo que hasta ahora es el tanto que le permite quedarse con el clásico. Una gran corrida del ingresado Juan Velázquez terminó en un centro atrás del volante para Nicolás "Uvita" Fernández, que remató y la pelota dio en un defensor que cerró justo. Sin embargo, el rebote le quedó servido a Hernándes, que la colocó contra un palo para establecer la ventaja del Pirata.

El recibimiento para Talleres

En la salida de ambos equipos, el público de la 'T' que fue en masa al Mario Alberto Kempes recibió al equipo con un gran despliegue de banderas y color en busca de la revancha de aquel último clásico por el Torneo Apertura.

Formaciones

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza; Rick Lima; Franco Cristaldo, Valentín Depietri; Diego Valoyes. DT: Omar De Felippe.

Belgrano: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Facundo Tello.

Así llegan al clásico

Del lado de Belgrano, quinto en la tabla de la Zona A con 16 puntos, con funcionamiento futbolístico y vigente último campeón del fútbol argentino, que pretende acercarse a los octavos de final del Torneo Clausura. Del otro el local, Talleres, último con apenas ocho puntos, inmerso en una crisis de resultados de la que no puede salir y sumamente urgido por un triunfo que lo recupere en lo que hasta ahora es un 2026 para el olvido.

En cuanto al once del Pirata, el entrenador Ricardo Zielinski ensayará cuatro cambios: uno obligado en el arco, con Manuel Vicentini por Thiago Cardozo (convocado a la selección uruguaya), y otros tres tácticos: Alexis Maldonado por Alcides Benítez en la zaga, Adrián Sánchez por Santiago Longo en la mitad de la cancha y Lucas Passerini por Nicolás Fernández en el ataque.

Belgrano llega de vencer a Estudiantes (RC) hace dos semanas. (Foto: Prensa Belgrano)

Del lado de la 'T', la novedad es que Omar De Felippe cambia el dibujo y realiza tres modificaciones: con el paso de la línea de tres al 4-2-3-1, salen Valentín Fascendini, Federico Fattori y el expulsado Agustín Álvarez e ingresan en su lugar Matías Galarza, Valentín Depietri y el colombiano Diego Valoyes como referencia, en una posición inusual.