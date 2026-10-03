Independiente Rivadavia terminó empatando 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima La Plata de local y de esta manera permitió que Boca le cortara distancia en la Tabla Anual después de ponerse en marcha la 11ª fecha del Torneo Clausura 2026.

Con el punto, el equipo de Alfredo Berti alcanzó a Argentinos Juniors y Rosario Central en lo más alto del Grupo B, pero los otros dos aún deben jugar. La Lepra mendocina lo ganaba 1 a 0 con el gol de Juan Elordi en el amanecer del partido, a los cinco minutos.

El Lobo se encontró con la igualdad a los 41 del complemento por intermedio de Agustín Colazo, quien había ingresado como relevo desde el banco de suplentes.

De esta manera, y luego de golear a Unión 3 a 0 en La Bombonera, Boca le acortó distancia a solo dos unidades en la pelea por ser el mejor del año. Esa misma tabla, además, conduce a la próxima Copa Libertadores.

La chance para Vélez

Con este panorama, el otro equipo que recobra impulso es Vélez. El club de Liniers se presentará recién el lunes como local ante Platense.

La presentación del Calamar por Copa Argentina en la noche del jueves ante Estudiantes de La Plata en Florencio Varela, retrasó su presentación por el Clausura.

En caso de un victoria, el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto continuará por encima de Boca y quedará a sólo una unidad del primero.