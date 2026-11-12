Horacio Pagani despidió a Carlos Babington tras su muerte: “Fue una noticia fulminante”

Horacio Pagani recibió la impactante noticia de la muerte de Carlos Babington mientras se trasladaba hacia los estudios del canal. Al iniciar la emisión de Estudio Fútbol, el periodista despidió conmovido al ícono de Huracán, fallecido a los 77 años, a quien lo unía una amistad de décadas. Con la voz quebrada, reveló que apenas unos días atrás su amigo le había confirmado que asistiría a su próxima reunión de tango.

En el ciclo de TyC Sports, el periodista contó cómo recibió la noticia: “Fue una noticia fulminante que la recibí bien cuando venía en el auto hacia aquí. Aparentemente no se despertó, simplemente. Él estaba bien. Habíamos hablado hace pocos días para confirmarme que venía a la reunión del miércoles próximo que voy a hacer”.

El tango reunía a Horacio Pagani y Carlos Babington: “Sabía mucho de tango y nos juntábamos cinco o seis cantores. Hacía un dúo con Rafael Pascual. Frente a todos los cantores ellos cantaban este tema (Mano Cruel) y luego Carlitos se deslumbraba cuando cantaban los otros. Él sabía mucho de los poemas de Héctor Gagliardi, sabía de memoria como media docena y también los exponía”.

Carlos Babington ganó el Metropolitano de 1973 con el Huracán de Menotti. El periodista recordó que había seguido jugando hasta hacía poco: “Estaba espléndido. Jugaba al fútbol hasta hace poco tiempo. Iba con unos muchachos, estaba parado. Me decía: ‘No me muevo, yo juego parado’. Y daba la pelota ahí un poquitito, pero tenía una enorme pasión.”

Sobre aquel equipo, agregó: “Coco Basile siempre decía que para él, más allá de las locuras de Houseman y de lo que era Brindisi, éste era el de la zurda mágica, era el eje del equipo y de aquel equipo del 73 siempre lo elogiaban como la gran figura. Era fenomenal cómo le pegaba de zurda, era impresionante. Y competían con Brindisi a ver quién hacía más goles, porque ellos eran de los volantes que llegaban y hacían goles”.

Horacio Pagani también habló de la honestidad de su amigo: “Era un tipo de fierro, leal hasta el último extremo. Lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente. Fue técnico, estuvo técnico de River y Racing. Pero yo doy fe de su inclaudicable honestidad. Era un tipo absolutamente honesto, que estuvo muy estresado en los últimos tiempos por una mudanza.”

Sobre los planes para la casa nueva, contó: “Estaba viviendo en Villa Ballester y dijo: ‘Si yo me enteraba de esto, no me mudaba’, porque sufrió mucho una mudanza. Una mudanza que duró como un año, porque quería tener una casa y ya nos estaba invitando al primer asado que iba a hacer. Iba a tener una piscina. Dios mío”.

Huracán y la AFA expresaron sus condolencias. El exjugador había dicho que su vínculo con el Globo “no se va a poder romper nunca”. La despedida al aire quedó ligada a dos encuentros pendientes: la próxima juntada de tango y el primer asado en la casa nueva.