Huracán despidió a Carlos Babington, su ídolo, campeón del 73, DT y dirigente

El Club Atlético Huracán expresó su pesar por la muerte de Carlos Babington, histórico futbolista, entrenador y expresidente de la institución de Parque Patricios, quien falleció este miércoles 11 de noviembre de 2026, b.

A través de sus canales oficiales, el Globo publicó un mensaje de despedida en el que destacó su trayectoria y su vínculo con el club. Babington fue una de las grandes figuras del equipo que ganó el Torneo Metropolitano de 1973, dirigido por César Luis Menotti.

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino", expresó la entidad a través de su cuenta de X.

En el cierre de su mensaje, Huracán les envió un abrazo y sus condolencias para los familiares, amigos y seres queridos de Babington.

Una vida ligada a Huracán

Carlos Alberto Babington, conocido popularmente como el Inglés, construyó una trayectoria que atravesó distintas etapas de la historia de Huracán. Primero como futbolista, después como entrenador y finalmente como presidente.

Su nombre quedó asociado para siempre al equipo campeón del Metropolitano de 1973, considerado uno de los conjuntos más destacados del fútbol argentino. Bajo la conducción de Menotti, compartió plantel con figuras como René "Loco" Houseman, Miguel Brindisi, Omar Larrosa y Roque Avallay.

Aquel equipo se distinguió por una propuesta ofensiva y un estilo de juego que dejó una marca en el fútbol nacional. Babington fue uno de sus principales intérpretes, gracias a su técnica, visión y capacidad para generar juego.

También fue entrenador y presidente del Globo

Después de su retiro como futbolista, Babington continuó vinculado al fútbol desde la conducción técnica. Volvió a dirigir a Huracán y consiguió dos ascensos a Primera División: en las temporadas 1989/90 y 1999/2000.

También tuvo pasos por Platense, Banfield, Racing, River Plate y Chacarita Juniors, además de experiencias en el fútbol mexicano.

Su relación con el Globo tuvo otro capítulo importante en 2006, cuando asumió la presidencia del club. Durante su gestión, Huracán consiguió regresar a Primera División en 2007.

Permaneció en el cargo hasta 2011. De esa manera, su recorrido por la institución incluyó los tres espacios de mayor protagonismo: el campo de juego, el banco de suplentes y la conducción dirigencial.

Su paso por la Selección argentina

La carrera de Babington también tuvo una dimensión internacional. Sus actuaciones en Huracán le permitieron llegar a la Selección argentina, con la que disputó 13 encuentros.

Además, integró el plantel que participó del Mundial de Alemania 1974, donde jugó cinco partidos. Fue parte de una generación que representó al país en una etapa de transición del fútbol argentino.

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, el exmediocampista ofensivo dejó una huella que excedió los colores de Huracán y lo ubicó entre los protagonistas de una época importante del deporte nacional.

El recuerdo de una de las grandes figuras del fútbol argentino

La despedida institucional de Huracán sintetizó la dimensión de su vínculo con el club. Babington no fue solamente uno de los integrantes del equipo campeón de 1973: también regresó para conducirlo desde el banco y desde la presidencia.

Su fallecimiento, a los 77 años, genera pesar entre los hinchas del Globo y en el ambiente futbolístico argentino, que despide a uno de los nombres representativos de aquella generación.