La fase regular quedó atrás y ahora llegó el momento de la verdad. Este fin de semana comenzarán los playoffs de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet, instancia en la que los ocho equipos de la etapa clasificatoria buscarán seguir avanzando y afrontar los duelos de Intercoferencia.

Tras una intensa primera fase, los cruces quedaron definidos y desde este sábado comenzarán las series de conferencia, que se disputarán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados en la tabla general.

El gran protagonista de la fase regular fue Pérfora, que terminó en lo más alto de las posiciones y ahora tendrá enfrente a Petrolero. El primer capítulo de la serie se jugará este sábado desde las 21 horas, en una nueva edición del clásico de Plaza Huincul, entre el 1° ante el 8°.

A la misma hora se pondrá en marcha otro de los cruces atractivos de esta instancia. Atlético Regina, que finalizó sexto, será local frente a Centro Español, tercero en la clasificación general y uno de los equipos que mostró mayor regularidad a lo largo del torneo.

Pacífico y Plottier animarán una de las series más atractivas

La jornada sabatina continuará desde las 22 horas en el Gimena Padín, donde Deportivo Roca recibirá a Independiente de Neuquén. El conjunto roquense, ubicado en el séptimo lugar de la tabla general, intentará dar el golpe ante uno de los candidatos, ya que el Rojo cerró la fase regular en la segunda posición.

La primera tanda de encuentros se completará el domingo a las 20 horas en el Viejo Ramírez. Allí, Pacífico, quinto clasificado, será anfitrión de Club Plottier, que terminó cuarto y llega con la ilusión de comenzar la serie con una victoria fuera de casa.

Las revanchas ya tienen fecha confirmada. El viernes 12 de junio se disputarán los segundos juegos, invirtiendo las localías en cada una de las series. Los encuentros tendrán como escenarios La Caldera, el histórico recinto de Plottier, el Isla Malvinas y el Templo, donde los equipos mejor posicionados intentarán aprovechar el respaldo de su público para sellar la clasificación. el tercer y decisivo encuentro- en caso de ser necesario- se jugará el domingo, nuevamente en la cancha del equipo que obtuvo la ventaja deportiva durante la fase regular.

Nota con Mauricio Santángelo, DT de Centro Español: