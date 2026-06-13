Brasil está listo para iniciar una nueva aventura mundialista, pero la presión por volver a conquistar el planeta fútbol sigue siendo tan grande como siempre. Después de más de dos décadas sin levantar la Copa del Mundo y tras varias decepciones consecutivas, el país entero parece haberse unido detrás de un mismo sueño: el Hexacampeonato.

Y quien decidió sumarse al clima mundialista fue nada menos que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En la previa del estreno de la Verdeamarela frente a Marruecos, el mandatario envió un mensaje directo a Carlo Ancelotti y a todo el plantel con un pedido tan simple como contundente: jugar "con un poco más de alma".

"No tenemos la mejor selección del mundo, pero tenemos la mejor selección de Brasil", afirmó Lula en un mensaje que rápidamente recorrió el país. Lejos de enfocarse en cuestiones tácticas o futbolísticas, el presidente apeló al orgullo y al sentimiento de una camiseta que carga con una historia gigantesca.

"Dele un consejo a estos muchachos: además de jugar al fútbol, como ya saben, jueguen con un poco de alma", le pidió directamente al entrenador italiano, que afronta el enorme desafío de devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

Lula también insistió en la actitud que espera ver dentro del campo de juego. "Cuando se caigan, levántense. No se queden quejándose. Vayan a recuperar la pelota", expresó, en una clara referencia al espíritu combativo que históricamente caracterizó a los grandes equipos brasileños.

Incluso fue más allá y les reclamó una mayor agresividad ofensiva. "Lo que importa es que la pelota entre en el arco rival. Siempre que puedan, pateen. ¡Por el amor de Dios, pateen!", lanzó entre risas, en una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Pero el tramo más emotivo del mensaje estuvo dirigido al significado de representar a todo un país. Lula le pidió a Ancelotti que les recuerde a sus futbolistas que juegan por millones de brasileños que sueñan con volver a ver a la Canarinha en lo más alto.

Brasil llega al Mundial con varias cuentas pendientes. Desde su consagración en Corea-Japón 2002 no volvió a disputar una final y acumula cinco Copas del Mundo consecutivas sin poder alcanzar el partido decisivo. A eso se suma una irregular campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde terminó lejos de los puestos de privilegio.