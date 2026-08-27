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Horas decisivas en River: Coudet suspendió la conferencia de prensa y su futuro está en la mira

Luego de la eliminación contra Independiente Santa Fe, el Chacho suspendió la conferencia de prensa, se reunió con los dirigentes del Millonario y afronta horas clave para ver si se queda o se va.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 00:45
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Coudet suspendió la conferencia y su futuro es una incógnita. (Foto: Getty)

Luego de un nuevo golpe al semestre de River que terminó con la eliminación de la Copa Sudamericana por penales ante Independiente Santa Fe, todas las miradas están sobre qué será del futuro de Eduardo Coudet. Pocos minutos después de la eliminación ante los Cardenalesse confirmó que el entrenador suspendió la conferencia de prensa. En estos momentos, el Chacho está reunido con los dirigentes y su futuro es una incógnita.

En un partido que River arrancó ganando por 1-0, le empataron a poco del final y la noche terminó de la peor manera, la serie terminó yendo a los penales, donde el Millonario terminó cayendo por 8-7 en la tanda ante Santa Fe, lo que desató una silbatina enosordecedora del público al final del partido para los futbolistas, y la bronca del hincha para un Coudet que también había sido uno de los más reprobados antes del inicio del partido.

El pésimo comienzo de semestre, con la eliminación de Copa Argentina y cuatro derrotas en las primeras cuatro fechas del Apertura marcaron el quiebre de un ciclo que pasó a ser partido a partido y con este duro golpe, tiene a un Coudet lejos de encontrarle la vuelta al equipo y sumando otra cachetada más a su periplo riverplatense, que todavía es una incógnita en medio de su reunión con los dirigentes.

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