La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha, pero afuera de la cancha la FIFA enfrenta un partido inesperado. Un grupo de poderosos empresarios y propietarios de palcos VIP decidió llevar a la máxima entidad del fútbol mundial a los tribunales por presuntos incumplimientos relacionados con los exclusivos espacios del renovado Estadio Azteca.

El conflicto tiene como eje una serie de acuerdos firmados antes de las remodelaciones del mítico escenario mexicano, donde varios inversores desembolsaron importantes sumas de dinero con la expectativa de conservar determinados beneficios durante la Copa del Mundo. Sin embargo, según denuncian los demandantes, las condiciones habrían cambiado y los compromisos asumidos originalmente no fueron respetados.

La disputa no involucra únicamente cifras millonarias. Detrás de la presentación judicial aparecen nombres de peso dentro del mundo empresarial mexicano, lo que elevó rápidamente la temperatura del conflicto y puso a la FIFA bajo una presión inesperada en uno de los momentos más sensibles de la organización del torneo.

Un negocio que mueve millones

Los palcos corporativos y las experiencias premium representan una de las principales fuentes de ingresos en cada Copa del Mundo. La hospitalidad VIP, los eventos exclusivos y los espacios destinados a patrocinadores forman parte de un negocio multimillonario que la FIFA administra con especial atención en cada edición.

Precisamente allí radica el reclamo. Los propietarios aseguran que adquirieron esos espacios bajo determinadas condiciones comerciales y contractuales que hoy no estarían siendo respetadas. La entidad, por su parte, deberá responder ante la Justicia mientras el caso sigue ganando repercusión.

El Azteca, en el centro de la escena

El histórico Estadio Azteca, que volverá a ser uno de los escenarios principales de la Copa del Mundo, quedó involuntariamente en el centro de la controversia. El recinto fue sometido a importantes trabajos de modernización para estar a la altura del evento, inversiones que contaron con participación de distintos actores privados.

Mientras los abogados preparan la batalla judicial, la FIFA intenta mantener el foco en el espectáculo deportivo. Sin embargo, a medida que se acerca el partido inaugural, la demanda amenaza con transformarse en un problema de proporciones para una organización acostumbrada a dominar la agenda por lo que ocurre dentro del campo de juego y no en los tribunales.