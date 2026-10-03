Situación insólita se está viviendo en horas previas al partido de Argentina recibiendo a Burkina Faso en El Monumental. El plantel del seleccionado africano llegará al país solo seis horas antes del partido contra la Selección, que será esta noche a las 21.

El plantel salió en horas de la madrugada desde Marruecos, luego de que se haya atrasado su vuelo por una "cancelación sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión". En el comunicado que emitió la Federación de Burkina Faso, se detalló que "ciertas limitaciones (especialmente las relacionadas con los tiempos de viaje) han generado reticencias entre los jugadores".

Producto del hecho, la Asociación del Fútbol Argentino analizó hacer un cambio de rival de último momento, y jugar hoy ante Benín (Rival del martes) y posteriormente ante Burkina Faso, cambio que quedó descartado al confirmarse que el vuelo llegará al país a las 15.30hs.

El plantel llegaría 6 horas antes del partido

Ante esto, trascendió que el seleccionado africano llegará con un mix de Jugadores Sub 23, ya que varios jugadores de la selección mayor se bajaron del compromiso debido al inconveniente con el vuelo previsto para el miércoles. Ante eso, debieron suspendieron el amistoso de la Sub 23 con la selección de Malí.

La selección de Burkina Faso llega a este encuentro luego de haber disputado dos encuentros en esta fecha FIFA correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Igualó 1-1 contra Benín, mientras que en el siguiente le ganaron 1-0 a la República Centroafricana.

El partido entre la Selección argentina y su par de Burkina Faso está programado para este sábado a las 21 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental, que contará con un 50% de aforo debido a las sanciones que recibió la "Albiceleste" por incidentes en el Mundial.