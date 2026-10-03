A una Selección como la Argentina no le pueden pasar estas cosas, pero el poco atractivo partido de esta noche a las 21 versus Burkina Faso en el Monumental se llenó de interrogantes por el retraso de la delegación visitante en el aeropuerto de la ciudad marroquí de Casablanca.

Anoche, a las 22.30 de Buenos Aires, el chárter con el plantel rival partió desde su lugar de origen y arribará a la Capital Federal a menos de 12 horas del pitazo inicial.

Ni en el ascenso suceden estas cosas, pero AFA sumó un nuevo capítulo de los que no le agradan a Lionel Scaloni, más allá de haber encausado su renovación. El encuentro será transmisión de las radios de Prima Multimedios.

Finalmente, no sucederá de ese modo y el conjunto local tendrá enfrente a un adversario débil y cansado para presentarse ante su público.

Sin cambios masivos

El plan del cuerpo técnico argentino es sostener a la mayoría de los titulares que golearon a Bolivia entre semana en Córdoba.

En defensa, el ingreso de Facundo Medina por Román Vega sería la única modificación. La posible vuelta de Enzo Fernández en mitad de cancha, además de la puja entre Franco Mastantuono y Gianluca Prestiani, son las otras dudas.

El nuevo capitán argentino, Cristian Romero, no sale de la formación titular de la Selección.

Ayer, en el predio de la AFA en Ezeiza, hubo movimientos futbolísticos, pero el entrenador evitó confirmar los once de arranque. También se espera que arribe Lionel Messi, pero como espectador. El capitán ingresaría a la concentración el domingo, pensando en su despedido oficial el próximo martes en el mismo escenario.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Augusto Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone o Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister. Enzo Fernández o Exequiel Palacios, Nico Paz, Gianluca Prestiani o Mastantuono; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arséne Kouassi; Josué Doucet, Ismahia Quédraogo, Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Papsoba; Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.

Árbitro: José Cabero, Chile.

Estadio: Monumental, Buenos Aires. Argentina.

Hora de inicio: 21.

TV: TyC Sports y Telefé.