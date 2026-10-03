La selección Argentina se enfrenta esta noche desde las 21hs a Burkina Faso en su segundo amistoso de la ventaja FIFA. Será la primera vez que se enfrentará con dicho seleccionado, ampliando el historial con equipos del continente africano.

más de tres décadas de enfrentamientos ante distintas selecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tanto en competencias oficiales como en encuentros amistosos. Burkina Faso en primer turno, y Benín el próximo martes, serán los nombres que se suman a la lista.

Nigeria es el seleccionado con el que más se enfrentó la Selección, fue nueve veces con el conjunto nigeriano, incluidos cinco partidos correspondientes a Copas del Mundo. Los antecedentes comenzaron en Estados Unidos 1994 y continuaron en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En todos esos encuentros, la victoria correspondió a la Selección Argentina.

Egipto, el último en la Copa del mundo del 2026.

Otro de los rivales destacados es Camerún, rival al que nunca le pudo ganar. al partido inaugural del Mundial de Italia 1990 fue el primero, cuando el elenco africano se impuso por 1-0, una de las derrotas más recordadas de la Selección frente a un rival de dicho continente. Posteriormente en el 2002 igualaron en un amistoso 2-2.

En la Copa del Mundo 2026, la Albiceleste incorporó a la lista, a nuevos seleccionados, uno de ellos fue Cabo Verde, a quien derrotó 3-2, además de volver a enfrentarse con selecciones africanas como Argelia (3-0) y Egipto (3-2), a ambos ganándole los dos cotejos que se midieron.

Camerún, el rival que más enfrentó.

Además. Enfrentó a Costa de Marfil en el mundial 2006 con triunfo 2-1, jugó ante Marruecos, a quien le ganó los tres enfrentamientos registrados. Perdió su único cotejo ante Túnez, fue en la Copa de las Confederaciones del 2005, y le ganó en dos oportunidades a Zambia.

Se completa la lista con un empate y un triunfo ante Sudáfrica, dos triunfos ante Angola, y uno con Ghana. Libia, y Mauritania.

En total fueron 14 los seleccionados a los que enfrentó, Burkina Faso será un nuevo rival para el historial, donde el seleccionado de Lionel Scaloni buscará seguir con la nueva generación, que viene de superar a Bolivia en Córdoba.