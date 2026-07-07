En la previa del duelo clave entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, uno de los grandes protagonistas del partido será Hossam Hassan. El entrenador egipcio condujo a los Faraones a una clasificación inédita, pero es mucho más que un DT: fue figura de la selección en su época de jugador y es el máximo goleador de la historia con 69 tantos. En el mediodía de hoy en Atlanta, buscará seguir escribiendo más páginas gloriosas para el fútbol de su país.

Junto a su hermano gemelo Ibrahim Hassan, excompañero y hoy integrante del cuerpo técnico, han logrado que un equipo consolidado dentro de los mejores de África que venía de perder finales y no clasificar al último Mundial (cayó en un espectacular repechaje ante Senegal) pudiera dar el salto mundialista. Bajo su tutela, Egipto pasó fase de grupos por primera vez y ganó ante Australia su primer mata-mata. Después de concretar la victoria por penales, evitó cualquier gesto de inferioridad: “Conocemos y respetamos al rival; daremos el máximo y aprovecharemos nuestras chances. Analizaremos al equipo con o sin Messi", dijo.

En cuanto a Hassan, tuvo una celebración particular, en la que desplegó la bandera de Palestina junto a la egipcia, gesto que fue halagado por varios pero fue controversial para otros. No obstante, la FIFA, celosa de los protagonistas que se expresan políticamente, no comunicó ninguna sanción, incluso luego de sus declaraciones: "Mi corazón y mi alma están con el pueblo palestino, les doy las gracias y les dedico esta victoria. Si una persona no siente empatía por el pueblo palestino, entonces ha perdido parte de su humanidad".

Hassan se mostró con la bandera de Palestina luego de ganar ante Australia. (Foto: Getty North America)

Jugador emblema

Fueron 21 años los de Hassan vistiendo la camiseta egipcia, en los que se transformó en un símbolo, además de ser el máximo goleador de la selección con 69 tantos en 177 partidos entre 1985 y 2006. Más allá de sus dos títulos de Copa Africana de Naciones, el momento más icónico del delantero fue el gol ante Argelia que le dio el pase a Egipto al Mundial 1990, la primera vez de los Faraones en 58 años. Luego, tuvieron que pasar otros 28 para que, en Rusia 2018, la presencia de los africanos volviera a darse.

Hassan fue capitán de la selección y es el máximo goleador de la historia de los Faraones.

Además, fue elogioso con Mohamed Salah, el gran ídolo de esta era y el mejor egipcio de la historia, que se encuentra a solamente un gol de su marca: "Mohamed Salah ha batido numerosos récords y es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo. Espero que marque más goles que yo". Ambos ídolos, uno jugador y el otro DT, querrán forjar una página histórica del fútbol egipcio.