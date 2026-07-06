La espera llegó a su final y Lionel Scaloni empezó a despejar las últimas dudas. En la previa del duelo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección argentina confirmó una de las noticias más esperadas: Leandro Paredes será titular en el partido que puede depositar a la Albiceleste entre los ocho mejores del torneo.

El mediocampista surgido en Boca volverá a ocupar un lugar importante dentro del equipo, en un encuentro donde Argentina buscará dar un nuevo paso en la defensa del título. Scaloni había mantenido el misterio durante los últimos días, pero finalmente decidió confirmar la presencia del volante desde el inicio.

"Tengo el equipo, pero todavía no se los dije a los jugadores. Vi que se está hablando mucho en los medios y es más o menos lo que se está diciendo, pero siempre primero se lo comunico a ellos", había señalado el entrenador durante la conferencia de prensa, antes de confirmar la inclusión de Paredes en el once inicial.

Más allá de la confirmación del equipo, el técnico argentino dejó en claro que el partido ante Egipto no será sencillo y destacó las virtudes del conjunto africano, que llega a esta instancia como una de las selecciones que logró competir ante rivales de mayor jerarquía.

"Egipto tiene jugadores de jerarquía y un entrenador que viene jugando hace tiempo con ellos. Tiene una idea de juego muy clara. Es verdad que ha ganado un solo partido sobre cuatro, pero siempre complicó a sus rivales y mañana hará lo mismo con nosotros. Es un rival complicado", explicó Scaloni.

El entrenador campeón del mundo también hizo hincapié en el contexto general de la Copa del Mundo, marcada por varias sorpresas y por la eliminación temprana de selecciones importantes como Brasil y Portugal. Para Scaloni, esos resultados reflejan la dificultad que atraviesa cada partido en este torneo.

"Creo que este Mundial está siendo complicado para todos. No hay una selección temible. A Francia le costó con Portugal y vimos lo que pasó con España. Todos los rivales juegan y es difícil, a comparación con otros mundiales", analizó.

Las palabras del DT argentino llegan luego de una fase donde varios candidatos sufrieron más de lo esperado. La caída de Brasil ante Noruega y la eliminación de Portugal frente a España fueron dos de los golpes más fuertes del campeonato, una situación que para Scaloni sirve como advertencia para todos los equipos que siguen en carrera.

Además, el entrenador se refirió al rendimiento de la Selección argentina y destacó la capacidad del grupo para responder en momentos adversos. Sin esconder que todavía hay aspectos por mejorar, valoró la personalidad mostrada por sus futbolistas.

"Esta selección viene jugando así hace años, incluso después de ganar el Mundial. Si no te salen las cosas jugando bien, hay muchas maneras de ir para adelante. Nuestro espíritu lo tenemos incorporado. Si el otro día el equipo no sacaba ese temperamento, nos quedábamos afuera. Nos pusieron las cosas difíciles", sostuvo.

Argentina sabe que comienza otra competencia dentro del propio Mundial. Los octavos de final ya no permiten errores y cada detalle puede definir una clasificación. Por eso Scaloni apuesta a un equipo con equilibrio, experiencia y futbolistas capaces de responder en los momentos decisivos.

Con Paredes nuevamente desde el arranque, la Selección buscará imponer su jerarquía frente a un Egipto que llega con ilusión y con una idea de juego consolidada. El mensaje del entrenador fue claro: no hay lugar para la confianza excesiva y en este Mundial ningún rival debe ser subestimado.

La Albiceleste va por otro paso hacia el objetivo máximo, pero con una advertencia que Scaloni repitió durante toda la conferencia: en esta Copa del Mundo, la camiseta y la historia ya no alcanzan. Hay que demostrarlo dentro de la cancha.