Después del fallecimiento de José Sanfilippo, el mundo del fútbol argentino quedó conmocionado. A pesar de que su gran legado goleador, sobre todo con la camiseta de San Lorenzo, el Nene también se destacó en la televisión por su perfil crítico y arrogante que dejó varias perlas televisivas para el recuerdo.

Un hombre que llevaba la verborragia en el alma, era invitado frecuentemente a programas que buscaban la polémica. Sus intervenciones más recordadas fueron aquel cruce con Sergio Goycochea luego del 0-5 de Argentina ante Colombia en el programa de Bernardo Neustadt, donde le dijo en la cara al arquero "usted se comió todos los amagues, pibe", lo que derivó en una posterior irrupción de Carlos Bilardo en el piso para defender al guardameta clave en la presencia de la Selección en la final de Italia 1990.

Otra de las recordadas apariciones televisivas de Sanfilippo fue en El Equipo de Primera, programa conducido por Fernando Niembro. En aquella ocasión, el ex goleador fue "recibido" por otro polémico, Ruggeri: "¿Tienen que levantar el rating que traen a esta piedra?... Te digo una cosa, le queda poco tiempo de vida a este programa", a lo que el Nene respondió responsabilizando al entonces recién renunciado DT de San Lorenzo responsabilizándolo por el mal presente del equipo.

Aquel cruce también implicó al Bambino Veíra que aseguró "tenerle bronca a Sanfilippo", mientras que el polémico goleador fue terminante: "Él dice que me tiene bronca, yo le tengo lástima", generando la inmediata y recordada intervención de Diego Armando Maradona con una de sus frases inolvidables: "Maestro, me parece que lástima no se le tiene a nadie. Pelealo, tenele bronca, pero lástima a nadie", seguido de un aplauso general de las tribunas del programa.