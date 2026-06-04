José Sanfilippo falleció esta mañana a los 91 años de edad. El goleador implacable que dejó una marca en San Lorenzo, del que es hasta hoy el máximo artillero de la historia. El verborrágico personaje en el que se convirtió años después del retiro décadas después de su retiro no pudo opacar al jugador brillante, dueño del área en la mayoría de la década de 1950 e hizo vibrar a Boedo con la impresionante cifra de 205 tantos con la camiseta azulgrana.

Hoy el Ciclón, que fue su vida, lo despidió con un mensaje en redes sociales. Además de su marca goleadora difícilmente superable alguna vez fue el máximo goleador del fútbol argentino por cuatro años consecutivos, entre 1958 y 1961. Su mejor registro fue en 1960, con 34 goles en 40 partidos jugados. Su primer paso por San Lorenzo duró 10 años entre 1953 y 1962. Posteriormente, su carrera lo llevó a un fugaz paso por Boca y luego a Nacional de Montevideo, Banfield y Bangú y Bahía, de Brasil. Como no podía ser de otra manera, volvió para retirarse en el club de Boedo, en 1972, a los 37 años.

Sanfilippo dejó una huella imborrable en San Lorenzo en las décadas de 1950 y 1960.

Segun cuentan, el Nene era una máquina de entrenamiento para ser letal dentro del área. Hasta se había armado en el fondo de la casa una especie de jaulón para practicar definición. Él mismo decía que eso había sido fundamental para desairar a los arqueros. Además de su pasión por San Lorenzo, del que conservó unos tablones de Viejo Gasómetro, era un peronista acérrimo. Fue uno de los integrantes de la comitiva que fue a buscar a Juan Domingo Perón a Europa y llegó a nuestro país el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de exilio.

Siempre en la polémica

Una vez retirado, atravesó algunas experiencias como director técnico, sin demasiado éxito. Luego de aquel paso, empezó a tomar fuerza su figura como generador de polémica en diversos programas deportivos. Arrogante, frontal y provocador, quizás el pico de esa fama llegó cuando criticó en la cara a Sergio Goycochea en el programa de Bernardo Neustadt: "pibe, usted se comió todos los amagues". Además, fue ferviente crítico de Diego Armando Maradona y de otras figuras de nuestro fútbol como Oscar Ruggeri o Héctor "Bambino" Veira.