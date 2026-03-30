La región chilena de Huilo Huilo presentó en San Martín de los Andes el Columbia Trail Challenge 2026, la carrera que se destaca porque recorre la selva patagónica. Durante el lanzamiento realizado, las autoridades de la reserva destacaron el potencial del trail running para impulsar el turismo deportivo y avanzar hacia una futura competencia binacional entre Argentina y Chile. La carrera se desarrollará en plena selva valdiviana, uno de los ecosistemas más biodiversos de la Patagonia.

La Reserva Biológica Huilo Huilo, uno de los destinos naturales más impactantes de la selva patagónica chilena, presentó oficialmente en la ciudad cordillerana neuquina una nueva edición del Columbia Trail Challenge Huilo Huilo 2026, una competencia de trail running que se disputará el 21 de noviembre y que reunirá a corredores de distintos países.

Durante la presentación, representantes de la reserva destacaron el potencial de la competencia para vincular el turismo deportivo entre Argentina y Chile, con la idea de avanzar en el futuro hacia una carrera binacional que conecte ambos destinos de la Patagonia.

Paulina Steffen Aninat, gerente outdoor y de destino de la reserva, explicó que la actividad invita a los participantes a recorrer la selva patagónica a través de distintas distancias. “Es una carrera que se corre completamente dentro de la reserva y que tiene circuitos desde los 2 kilómetros, pensado para familias y niños, hasta 10, 20, 45 y 60 kilómetros”, detalló.

La competencia llegará en 2026 a su novena edición y forma parte de una estrategia más amplia de la reserva para impulsar el turismo de naturaleza y deporte.

Desde la organización adelantaron que continuarán trabajando con autoridades y actores turísticos de ambos países para fortalecer el intercambio turístico y proyectar futuras competencias binacionales.

Las inscripciones para el Columbia Trail Challenge Huilo Huilo 2026 ya se encuentran abiertas, y se espera una importante participación de corredores de toda la región.

La Reserva Biológica Huilo Huilo se ubica en la Región de Los Ríos, en Chile, y conserva más de 103.000 hectáreas de bosques templados lluviosos, integrando la Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Es un área natural protegida privada ubicada en la Región de Los Ríos, en el sur de Chile, cerca de la frontera con Argentina. El proyecto abarca más de 100.000 hectáreas de bosque templado lluvioso, uno de los ecosistemas más biodiversos y escasos del planeta.

El territorio se encuentra entre el Lago Pirihueico y el volcán Mocho-Choshuenco, en plena cordillera de los Andes, dentro de la llamada Selva Valdiviana, una ecorregión reconocida mundialmente por su riqueza natural.