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SE JUGARÁ en el RUCA CHE

Voley: El lunes 27 salen a la venta las entradas de los partidos entre Las Panteritas U19 y el seleccionado de China U17

La selección argentina ante el elenco asiáticos jugarán los test match internacionales en el estadio emplazado en pleno corazón del barrio San Lorenzo de la capital provincial

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 24 de julio de 2026 a las 18:48
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Argentina U19 y China U17: Test match en Neuquén del 30 de julio al 1 de agosto

Los seleccionados femeninos de voley de Argentina U19 y China con su elenco U17 sostendrán una serie de test match, que servirán de ajuste para los compromisos internacionales que ambos combinados tendrán a corto plazo y que tendrá por escenario al estadio Ruca Che emplazado en pleno corazón del barrio San Lorenzo de Neuquén capital.

Dónde se pueden comprar las entradas para los partidos

A partir del lunes 27 estarán en venta las entradas en el Estadio Ruca Che, de 9 a 15. Además, las mismas podrán ser adquiridas una hora antes de cada uno de los partidos, que se disputarán el jueves 30 y viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. Las menores de 12 años ingresan gratis.

El equipo argentino llega a Neuquén como parte de su preparación para el Campeonato Continental y Panamericano Femenino Sub 19, mientras que China utilizará estos encuentros como puesta a punto para el Mundial U17 que se disputará próximamente en Chile. Las delegaciones estarán integradas por aproximadamente 42 personas (22 de Argentina y 20 de China).

Además de los partidos previstos entre las dos selecciones, se desarrollará un entrenamiento abierto a entrenadores el miércoles 29, a las 18. Cabe destacar que los partidos serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube de Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

El estadio Ruca Che escenario de los partidos de voley internacional

Cronograma

El jueves 30 de julio a las 20 será el partido inaugural. El segundo test match será el viernes 31 a las 12; y el tercero, el sábado 1 de agosto a las 20.

Este acontecimiento busca acercar el deporte de alto rendimiento a la comunidad, generar espacios de intercambio para deportistas y entrenadores y continuar posicionando a Neuquén como una plaza elegida para la realización de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional.

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