Argentina U19 y China U17: Test match en Neuquén del 30 de julio al 1 de agosto

Los seleccionados femeninos de voley de Argentina U19 y China con su elenco U17 sostendrán una serie de test match, que servirán de ajuste para los compromisos internacionales que ambos combinados tendrán a corto plazo y que tendrá por escenario al estadio Ruca Che emplazado en pleno corazón del barrio San Lorenzo de Neuquén capital.

Dónde se pueden comprar las entradas para los partidos

A partir del lunes 27 estarán en venta las entradas en el Estadio Ruca Che, de 9 a 15. Además, las mismas podrán ser adquiridas una hora antes de cada uno de los partidos, que se disputarán el jueves 30 y viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto. Las menores de 12 años ingresan gratis.

El equipo argentino llega a Neuquén como parte de su preparación para el Campeonato Continental y Panamericano Femenino Sub 19, mientras que China utilizará estos encuentros como puesta a punto para el Mundial U17 que se disputará próximamente en Chile. Las delegaciones estarán integradas por aproximadamente 42 personas (22 de Argentina y 20 de China).

Además de los partidos previstos entre las dos selecciones, se desarrollará un entrenamiento abierto a entrenadores el miércoles 29, a las 18. Cabe destacar que los partidos serán transmitidos en vivo por el canal de YouTube de Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

El estadio Ruca Che escenario de los partidos de voley internacional

Cronograma

El jueves 30 de julio a las 20 será el partido inaugural. El segundo test match será el viernes 31 a las 12; y el tercero, el sábado 1 de agosto a las 20.

Este acontecimiento busca acercar el deporte de alto rendimiento a la comunidad, generar espacios de intercambio para deportistas y entrenadores y continuar posicionando a Neuquén como una plaza elegida para la realización de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional.