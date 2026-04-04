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Clásico de Avellaneda

La batalla de los 9 fue de Ávalos y desató el delirio de Independiente

El goleador del Rojo no falló y marcó el único gol de un partido para el infarto. Maravilla Martínez quedó apuntado en Racing por su penal errado y las chances desperdiciadas.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 19:51
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Gabriel Ávalos, máximo goleador del Torneo Apertura 2026 y figura del Clásico de Avellaneda.

Una de las grandes atracciones que tenía el Clásico de Avellaneda era la batalla de los 9, sin dudas dos de los mejores centro delanteros del futbol argentino frente a frente: Gabriel Ávalos en Independiente y Adrián Maravilla Martínez en Racing.

Con el 1 a 0 final en el Libertadores de América a favor del local, sin dudas que fue el paraguayo quien se llevó todos los flashes, marcando el gol de la victoria a los 36 del complemento.

Antes, Maravilla Martínez se había vuelto tendencia por su manera de definir en el penal a los 40 de la primera parte, cuando la picó, pero además malogró una definición increíble también el segundo tiempo, en una contra favorable para los dirigidos por Gustavo Costas.

Goleador del campeonato

Ávalos llegó a los 8 goles en la temporada, lo que lo convierte en el máximo goleador del Torneo Apertura 2026. Sus números del 2026 son espectaculares y pelea en Paraguay para terminar de meterse en la lista mundialista que debe confirmar el técnico Gustavo Alfaro.

“Esto es muy importante para la institución y la gente, pero también en lo personal. Voy a seguir dándolo todo para tratar de llegar al Mundial, lo definirá el técnico”. Gabriel Ávalos.

La mala del delantero fue su lesión ya en el final, producto del enorme desgasta hecho en la doble fecha FIFA, con viaje a Europa incluido. Ahora que habrá esperar por su diagnóstico para saber cuánto tiempo demandará su recuperación.

 

 

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