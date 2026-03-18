La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó el calendario completo para la cita mundialista que se llevará a cabo en agosto tanto en rama masculina como femenina, en Bélgica y Países Bajos.

Las leonas, disputarán sus tres cotejos del Grupo B en el Belfius Hockey Arena de Wavre, localidad a 30 kilómetros de Bruselas, capital de Bélgica. El debut será el 15 de agosto a las 12.30hs (horario de Argentina) frente a Estados Unidos. Posteriormente vendrá uno de los duelos destacados, y que el lunes 17 desde las 12hs se verá las caras con Alemania, mientras que cerrará la fase contra Escocia, a las 6am del miércoles 19 de agosto.

En rama femenina, los grupos quedaron conformados con Países Bajos, Australia, Chile y Japón en el A. el C tiene a las locales Bélgica, España, Nueva Zelanda e Irlanda, mientras que China, Inglaterra, India y Sudáfrica animarán el D.

Por su parte, el seleccionado masculino, arrancará su camino en fase de grupo en el estadio Wagener de Amstelveen, localidad de Países Bajos. Los leones integran el Grupo A dónde jugarán con Japón el domingo 16 a las 14hs; Países Bajos el martes 18 a las 13hs, y cerrará el jueves 20 a las 7.30am frente a Nueva Zelanda.

El resto de los grupos tendrá a Bélgica, Alemania, Francia y Malasia en el B, mientras que Australia, España, Irlanda y Sudáfrica animarán el C.