El empate 2-2 entre Newell’s y Boca por la tercera fecha del Torneo Clausura dejó mucho más que un resultado atractivo. Luego del encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa, una confesión sobre Matías Cóccaro se robó todas las miradas y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El delantero uruguayo tiene una particular manera de agradecerles a quienes colaboran con sus goles.

La historia salió a la luz durante una entrevista televisiva que Facundo Guch brindaba para ESPN. Mientras analizaba el desarrollo del partido, Cóccaro apareció por sorpresa y, entre risas, destacó el pase que terminó en el empate parcial. "Tremenda asistencia me dio. Ya le pagué, igual. Que te cuente que le pagué", lanzó el atacante antes de abandonar la zona de vestuarios.

Fue entonces cuando Guch reveló el curioso acuerdo que mantiene con el goleador de Newell’s. "Nos paga 200 dólares por asistencia", contó entre carcajadas. Incluso, aprovechó el momento para bromear con la situación: "Le voy a dar todos los pases ahora". La divertida anécdota se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El tanto de Matías Cóccaro llegó apenas comenzado el segundo tiempo. La acción nació tras un remate imperfecto de Facundo Guch, que terminó convirtiéndose en una asistencia involuntaria. El delantero controló dentro del área, dejó atrás a un defensor con un amague y definió con categoría junto a un palo para vencer al arquero de Boca.

En la primera mitad, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena había mostrado una mayor iniciativa, dominando la posesión y generando las oportunidades más peligrosas. Newell’s, en cambio, apostó por esperar y salir rápidamente de contraataque cada vez que recuperaba la pelota.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos. Ascacíbar conectó de cabeza un centro enviado por Sebastián Villa y puso el 1-0 para Boca, que se fue al descanso con ventaja luego de aprovechar una de sus mejores acciones ofensivas.

Sin embargo, el complemento cambió completamente el desarrollo del encuentro. Newell’s reaccionó con intensidad y logró dar vuelta el resultado. Primero apareció Matías Cóccaro para igualar el marcador y, más tarde, Luca Regiardo convirtió el 2-1 tras una recuperación y una asistencia de Thomas Ríos, desatando la ilusión de los hinchas rosarinos.

Cuando parecía que la victoria quedaba en casa, Boca encontró la igualdad definitiva. A falta de pocos minutos para el cierre, Alan Velasco, que había ingresado desde el banco, recibió un pase de Tomás Aranda y definió de zurda para establecer el 2-2 final. Más allá del resultado, la promesa de Matías Cóccaro de premiar con 200 dólares cada asistencia terminó siendo una de las grandes historias de la fecha.