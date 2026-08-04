Pablo Aimar volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de una cancha. El integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales después de encontrarse con un hincha en una verdulería de la Ciudad de Buenos Aires. La situación fue registrada en un video de TikTok y despertó cientos de reacciones por la simpatía del exfutbolista.

El episodio fue compartido por el usuario @gorras.cavs, quien relató que se cruzó de manera inesperada con uno de sus ídolos de la infancia. Sin dudarlo, le pidió una fotografía y Pablo Aimar aceptó con total naturalidad, aunque antes lanzó una respuesta cargada de humor que terminó robándose toda la atención.

“No me digas Pablito que te llevo 20 años”, comentó entre risas el exenganche, generando la sorpresa del fanático. El intercambio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde miles de usuarios destacaron la buena predisposición del exjugador.

Pablo Aimar y un encuentro divertido

Al compartir la grabación, el joven escribió: “Que lindo encontrarte espontáneamente a un ídolo desde tu infancia”. Luego agregó otra frase que resumió su experiencia: “Tipazo Pablito Aimar”. La publicación acumuló una gran cantidad de comentarios de personas que elogiaron la humildad y la calidez del exfutbolista cordobés.

El encuentro ocurrió pocos días después del regreso de Pablo Aimar y del resto del cuerpo técnico de la Selección argentina, que volvió al país tras disputar la final del Mundial 2026. En ese encuentro decisivo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cayó por 1-0 frente a España durante el tiempo suplementario.

Pablo Aimar y un encuentro divertido

Tras la derrota, Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de no continuar como entrenador una vez finalizado su vínculo con la AFA. En conferencia de prensa expresó: “Cumpliré mi contrato y después veré”, antes de emocionarse y retirarse entre lágrimas, dejando incertidumbre sobre el futuro del seleccionado.

Mientras tanto, la Selección argentina aguarda la próxima fecha FIFA, prevista para comenzar el 21 de septiembre. Hasta el momento, la AFA todavía no confirmó quiénes serán los rivales, ni las sedes o los horarios de los amistosos internacionales que marcarán el regreso del equipo a la competencia.