El regreso de Matías Cóccaro al fútbol argentino tomó un giro inesperado. El delantero uruguayo, que tenía negociaciones avanzadas para volver a Huracán, terminó acordando su llegada a Newell’s Old Boys y será refuerzo de la Lepra para la temporada 2026. El Zorro vuelve al país, pero esta vez con camiseta rojinegra y destino rosarino.

Huracán fue el primer club en moverse para concretar su retorno. Sin embargo, las diferencias contractuales y la falta de un acuerdo definitivo abrieron una ventana que Newell’s supo aprovechar. Con rapidez y decisión, la dirigencia rosarina se comunicó con el futbolista, avanzó en las condiciones y cerró la operación antes que sus competidores.

Además del Globo, Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata también habían mostrado interés por el atacante nacido en Pirarajá. Finalmente, fue el proyecto deportivo de la Lepra el que convenció a Cóccaro, que quedó a un paso de estampar la firma por tres temporadas.

El delantero llega tras rescindir su vínculo con Montreal Impact de la MLS. Durante 2025 estuvo cedido en Atlas de Guadalajara, club que curiosamente comparte colores y escudo con Newell’s. En Rosario esperan recuperar la mejor versión del Zorro, esa que supo destacarse en Parque Patricios.

Newell’s compraría el pase del jugador, que había sido transferido a comienzos de 2024 desde Huracán a la franquicia canadiense por dos millones de dólares por el 90% de su ficha. De este modo, Cóccaro concretará su regreso al fútbol argentino luego de dos años en el exterior.

En su paso por Huracán, el uruguayo disputó 110 partidos y convirtió 31 goles, dejando una huella importante en los hinchas del Globo, que soñaban con volver a verlo en el Ducó. Sin embargo, su experiencia internacional no fue la esperada: en Montreal marcó cinco goles en 25 partidos y dio una asistencia, mientras que en Atlas anotó tres tantos en 28 presentaciones.

Ahora, el Zorro tendrá una nueva oportunidad en el fútbol argentino. Newell’s apuesta a su carácter, su intensidad y su olfato goleador para potenciar un ataque que busca identidad y goles bajo la conducción de la dupla Orsi-Gómez. En Rosario, ya lo esperan.