Una inesperada transformación puso a Vinícius Júnior nuevamente bajo los reflectores durante su descanso posterior al Mundial 2026. Lejos de las canchas y antes de reincorporarse al Real Madrid, el delantero brasileño reapareció con cambios visibles en el rostro y una barba renovada que sorprendieron a sus seguidores. Las primeras imágenes no tardaron en circular y provocaron toda clase de reacciones.

Detrás de su nueva apariencia habría un procedimiento de armonización de mandíbula y mentón. Este tratamiento busca remarcar el contorno facial y darle una mayor proyección a la zona inferior del rostro sin recurrir a una cirugía de alta complejidad. El resultado le otorgó al futbolista rasgos más definidos y una imagen que varios usuarios consideraron más madura.

Las comparaciones surgieron apenas las fotografías llegaron a las redes sociales. Algunos fanáticos encontraron cierto parecido entre Vinícius Júnior y el cantante estadounidense Jason Derulo, mientras otros eligieron el humor y comenzaron a llamarlo “Vini Sr.”. Entre elogios, bromas y opiniones divididas, el cambio estético consiguió instalarse rápidamente como uno de los temas más comentados alrededor del atacante.

Todo se habría realizado bajo un importante operativo de confidencialidad en Goiânia. Según informó el portal brasileño LeoDias, la clínica encargada del tratamiento suspendió la atención al público durante la visita y dio instrucciones especiales a su personal para impedir que se filtraran videos o fotografías. Virginia Fonseca también habría concurrido al establecimiento para ser atendida en esa jornada.

Alessandro Alarcão habría sido el profesional elegido para efectuar la intervención. El dermatólogo, conocido por trabajar con personalidades del deporte y del espectáculo, habría viajado especialmente desde Miami hasta Brasil para atender al jugador. La serie de precauciones adoptadas alrededor de la consulta reflejó el interés de Vinícius Júnior por mantener el procedimiento fuera de la exposición pública.

Otro elemento resultó decisivo para completar la transformación: su barba. El delantero lució un perfilado mucho más marcado, realizado por Salah Eddine Rhnim, estilista conocido como “Scarfade” que trabaja en Milán. La combinación entre ese diseño y la nueva definición de la mandíbula potenció el efecto del retoque y explicó por qué su reaparición causó tanto impacto.

Este cambio llegó durante una breve pausa en la agenda profesional del brasileño, después de unas vacaciones en Europa y antes de retomar sus obligaciones deportivas. Sin confirmaciones personales de Vinícius Júnior sobre el tratamiento, las imágenes terminaron hablando por sí solas y abrieron una faceta distinta de su regreso: además de la expectativa por verlo otra vez en acción, ahora también hay atención sobre su renovado aspecto.