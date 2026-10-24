Independiente de Neuquén continúa por el buen camino en la Liga Nacional Femenina de básquetbol 2026/2027. Las Rojitas derrotaron 70 a 48 a la fusión Unión de Bahía Blanca, consiguieron su tercera victoria consecutiva y ratificaron su crecimiento en la competencia, en cotejo que tuvo por escenario La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital neuquina.

El comienzo fue favorable para la visita, que encontró en Amparo Althabe una referencia importante en la zona pintada. Sin embargo, Independiente reaccionó en el tramo final del primer cuarto con los triples de Jacqueline Soto y la bahiense Josefina Tourrela, además del aporte de Belén Alegre, para cerrar los primeros diez minutos igualados en 14.

En el segundo parcial, las dirigidas por Gabriel Del Elegido comenzaron a marcar diferencias. Con una defensa más firme y mayor protagonismo ofensivo, el Rojo encontró respuestas en distintas jugadoras y tuvo en Santelli otra alternativa para lastimar. El parcial de 20 a 12 le permitió a las neuquinas marcharse al descanso largo arriba por 34 a 26.

Tras el entretiempo, el elenco neuquino mantuvo la intensidad y amplió la ventaja. Las locales fueron más agresivas en ataque, encontraron puntos tanto desde el perímetro como cerca del aro y controlaron el desarrollo del juego. Unión intentó mantenerse en partido a través de los triples de Leguizamón, pero el conjunto patagónico se impuso 16 a 9 en el tercer cuarto y llegó al último período con una diferencia de 15 puntos: 50 a 35.

Tercera victoria en fila de Independiente en un gran arranque en la Liga Nacional Femenina

En los diez minutos finales, Independiente terminó de confirmar su superioridad. Con el resultado encaminado, hubo espacio para darles rodaje a las juveniles, que también tuvieron su oportunidad en una noche positiva para el equipo.

En el plano individual, Josefina Tourrela fue elegida MVP del encuentro tras aportar 16 puntos, mientras que "Jacky" Soto tuvo una destacada actuación con 14 puntos, 8 rebotes y 27 de valoración.

Con el triunfo por 70 a 48, Independiente sumó su tercera victoria consecutiva y llega con confianza a una exigente doble jornada en Capital Federal. El próximo jueves se medirá con Vélez Sarsfiedl en Liniers y el viernes enfrentará a Boca Juniors en el estadio Luis Conde en las adyacencias del estadio de fútbol, en dos compromisos importantes para seguir consolidando su buen presente en la Liga Nacional Femenina.

Informe y fotos: Prensa Independiente.