Dos campeones del mundo, dos gigantes del fútbol moderno y una rivalidad que nació mucho antes de que la pelota comenzara a rodar. Francia y España volverán a encontrarse este miércoles en el AT&T Stadium de Dallas para disputar una semifinal del Mundial 2026 que tiene aroma a final anticipada y promete paralizar al planeta.

La historia entre ambos países no comenzó en los estadios, sino en los campos de batalla. Durante siglos, franceses y españoles compitieron por el dominio de Europa, por territorios estratégicos y por el control de rutas comerciales y colonias. Desde las guerras italianas del siglo XV hasta los enfrentamientos entre las monarquías borbónicas, pasando por la invasión napoleónica que dejó una huella imborrable en España, la relación entre ambos pueblos estuvo marcada por choques de intereses, alianzas incómodas y disputas de poder.

Con el paso del tiempo, aquellas tensiones fueron dejando atrás los uniformes militares para trasladarse a otros escenarios. La política, la economía, la cultura y finalmente el deporte se transformaron en nuevos espacios donde medir fuerzas. Y allí apareció el fútbol para alimentar una rivalidad que todavía hoy conserva una intensidad especial.

Cada enfrentamiento entre España y Francia se vive como algo más que un partido. Es el choque de dos escuelas futbolísticas, de dos formas de entender el juego y de dos países acostumbrados a ocupar lugares de privilegio. La Furia Roja llega respaldada por una generación brillante encabezada por Lamine Yamal, mientras que Les Bleus vuelven a apoyarse en el talento de Kylian Mbappé y en una estructura que hace años compite en la élite.

La historia reciente ofrece antecedentes inolvidables. Finales continentales, cruces decisivos en Eurocopas, Mundiales y Nations League fueron alimentando un clásico moderno que ya forma parte de la identidad futbolera europea. En más de un siglo de enfrentamientos, españoles y franceses construyeron una rivalidad tan apasionante como equilibrada, capaz de definir títulos y de marcar épocas.

Pero esta vez hay algo más en juego. El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026 y quedará a un paso de la gloria eterna. Por eso, Dallas será el escenario de una auténtica final anticipada entre dos selecciones que llegaron a Estados Unidos con la etiqueta de candidatas y que ahora buscarán confirmar su condición.

La historia, los recuerdos y las viejas disputas quedarán flotando en el ambiente. Sin embargo, cuando el árbitro marque el inicio, todo se reducirá a noventa minutos en los que Francia y España volverán a hacer lo que mejor saben: competir. Porque los imperios quedaron atrás, las guerras forman parte de los libros y los conflictos son cosa del pasado. Pero la rivalidad sigue viva. Y esta noche sumará un capítulo que puede quedar grabado para siempre en la historia de los Mundiales.