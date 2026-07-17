Se disputaron en Colombia, los juegos Parasuramericanos, competencia que tuvo a la delegación Argentina con 166 deportistas en las 11 disciplinas, cosechando 132 medallas, cuatro de ellas para el neuquino Iñaki Basiloff, dos de oro y dos de plata.

La delegación nacional obtuvo 132 medallas, 41 doradas, 51 plateadas y 40 de bronce, y terminó tercera en los Juegos por detrás de Brasil (248) y Colombia (198).

Para el campeón del mundo y olímpico, Iñaki Basiloff, cosecha la medalla de oro en los 400 metros libre con un registro de 4:48.22, por delante de los representantes de Colombia: Carlos Serrano y Davis Rendón.

Además, también se subió a lo más alto del podio En las 100 espaldas, luego de registrar un tiempo de 1:15,20, imponiéndose al colombiano Carlos Serrano Zárate.

Dos medallas de oro y dos de plata para Iñaki

“Demostré que estoy bien, que sigo entrenando que a pesar de ser un año de pocos torneos internacional, me sigo mantenimiento y que puedo seguir compitiendo en alto nivel” dijo Basiloff, agregando además que “Siempre hago lo mejor que puedo, es algo que me gusta y me encanta”

Además fue plata en los 100mts libre, con un tiempo de 1:03.90, y culminó con el segundo puesto en los 200 combinados, donde marcó un tiempo de 2:34.72.

De esta manera, Argentina superó la actuación de la primera edición de los Juegos Parasuramericanos en Chile 2014, donde obtuvo 112 medallas (49 doradas, 37 plateadas y 26 de bronce). Además, la delegación nacional contó con 166 atletas en Valledupar 2026, el 31% de ellos surgió de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que participaron en los 12 de los 13 deportes del programa deportivo.