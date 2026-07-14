Se están disputando en Valledupar, Colombia; los juegos Parasuramericanos 2026, competencia que reúne 1.064 Para atletas de 11 países, Un evento multideportivo del ciclo Paralímpico Los Ángeles 2028, destinado a atletas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de Suramérica. El neuquino Iñaki Basiloff sumó su primera medalla de oro para la delegación Argentina.

En una jornada histórica para Argentina en la localidad de Colombia, la delegación cosechó un total de 8 medallas de oro, 9 de plata y 9 de bronce, escalando al tercer lugar de medallero con un total de 83 podios, y por detrás de Brasil y la delegación anfitriona.

Argentina dice presente con 166 deportistas donde se destaca la presencia del neuquino Iñaki Basiloff, campeón del mundo y olímpico, quien se colgó la medalla de oro en los 400 metros libre con un registro de 4:48.22, por delante del representante de Colombia: Carlos Serrano y Davis Rendón.

Además fue plata en los 100mts libre, con un tiempo de 1:03.90, en lo que fue su segunda presentación, y a la espera de competir en los 100mts espaldas (hoy 14/7) y cerrará el miércoles en los 200mts combinados.

Por otro lado en Paraatletismo, dijo presente el zapalino Martín González, quien quedó en la cuarta posición en los 100mts T35 con un registro de 00:13.03.

EL neuquino tendrá su segunda y última presentación en los 200mts que se correrán por la tarde de hoy martes.