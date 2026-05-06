El nombre de Iñaki Basiloff volvió a sonar fuerte en París. El nadador neuquino, que en 2024 había quedado en la historia grande del deporte argentino tras conquistar la medalla de oro paralímpica, regresó al mismo escenario para subirse otra vez al podio internacional.

En el Centro Acuático Alice Milliat de la capital francesa, Basiloff logró la medalla de plata en los 400 metros libres S7 y se quedó además con el bronce en los 200 metros combinados multiclase, en una nueva fecha de la Serie Mundial de Para Natación.

A sus 25 años, el deportista continúa consolidándose entre los mejores del mundo en el para deporte. Su actuación no solo reafirma el gran nivel que atraviesa, sino que también alimenta la ilusión de cara al gran objetivo que aparece en el horizonte: los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

“La verdad me sentí muy cómodo en Francia y contento por estos logros”, expresó el neuquino, quien integra desde sus inicios el Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo impulsado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén.

Sobre una de sus pruebas más fuertes, Basiloff explicó que los 200 metros combinados eran el gran objetivo del torneo. “En las series clasificatorias de la mañana me sentí muy bien, tranquilo y pude pasar a la final. Por la tarde intentamos nadar fuerte para poder estar dentro de los primeros tres. El tiempo fue bastante bueno, acorde a lo que veníamos entrenando”, señaló tras quedarse con el tercer puesto.

En cuanto a los 400 metros libres, reconoció que “costó un poco más el nado”, aunque igualmente consiguió una destacada actuación que le permitió colgarse la medalla plateada.

El neuquino también valoró la importancia de volver a competir en este tipo de certámenes internacionales. “Para ser los primeros torneos del año está bastante bien. Nos permite confirmar que estamos en buen nivel y encarar con más confianza la segunda parte del año”, sostuvo.

La gira europea seguirá este fin de semana en Berlín, donde Basiloff disputará una nueva etapa del circuito mundial. Allí volverá a competir en las mismas pruebas, buscando sostener —o incluso mejorar— las marcas obtenidas en Francia.