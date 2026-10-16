La construcción de un natatorio olímpico en Neuquén empieza a despertar expectativas entre los principales referentes del deporte regional. Uno de ellos es Iñaki Basiloff, campeón paralímpico y una de las grandes figuras del deporte neuquino, quien expresó su entusiasmo por el proyecto y se ofreció a colaborar para que la futura infraestructura esté a la altura de las exigencias internacionales.

En una entrevista exclusiva con el programa deportivo regional Grito Sagrado, el nadador valoró los anuncios vinculados al desarrollo deportivo de la provincia y destacó la importancia de contar con una pileta de estas características en la Patagonia, donde las instalaciones de esa magnitud son escasas.

“Me parece que hay un montón de proyectos que se vienen necesitando. Estoy súper contento con el tema de las piletas”, sostuvo Basiloff, sorprendido también por la magnitud del evento en el que se presentaron las iniciativas.

Desde su experiencia como deportista de alto rendimiento, consideró que la obra puede representar un salto importante para Neuquén y abrir nuevas posibilidades para quienes hoy entrenan y para aquellos chicos y chicas que sueñan con dedicarse a la natación.

Un natatorio que puede cambiar el deporte neuquino

Basiloff vinculó los anuncios con el crecimiento que viene mostrando el deporte provincial y sostuvo que la inversión en infraestructura puede ampliar las oportunidades para nuevos talentos.

“Creo que todo va a aportar a que en un futuro haya muchos más deportistas”, señaló. En ese sentido, destacó los resultados obtenidos recientemente por la delegación neuquina en los Juegos Sudamericanos, donde la provincia regresó con 11 medallas, según recordó durante la entrevista.

Para el nadador, ese desempeño refleja el potencial existente y la importancia de seguir apostando al desarrollo deportivo. También remarcó que el crecimiento no debería limitarse a la natación, sino extenderse a otras disciplinas y localidades.

“Se puede ir invirtiendo en un montón de deportes más, en un montón de lugares más. Creo que va a ser una expansión y una profesionalización del deporte muy grande para la provincia”, expresó.

El consejo de un campeón: cuidar cada detalle

Más allá del entusiasmo por el proyecto, Basiloff puso el foco en un aspecto fundamental: la planificación. Después de conocer natatorios y escenarios deportivos de distintas partes del mundo, consideró que una instalación de estas características requiere precisión y asesoramiento especializado.

“Como cualquier predio deportivo, tiene que estar todo al milímetro hecho”, advirtió.

El nadador señaló que es importante escuchar a quienes cuentan con experiencia en el ámbito de la natación y contemplar cada detalle durante el proceso de construcción. Incluso mencionó que el espacio destinado a la pileta ya estaría estipulado, por lo que consideró necesario aprovechar al máximo su potencial.

En ese contexto, dejó en claro que está dispuesto a aportar sus conocimientos para que el resultado final permita desarrollar competencias de alto nivel.

“Yo desde mi lado siempre le dije a la ministra y a toda la gente de Deporte que estoy dispuesto a ayudar en lo que sea con el tema de la pileta, consultarlo con entrenadores y gente que tenga experiencia en este ámbito”, afirmó.

El objetivo, explicó, es evitar que cuestiones importantes queden fuera de consideración y que, una vez terminada la obra, Neuquén tenga la posibilidad de recibir torneos y eventos deportivos de gran magnitud.

Un mensaje para los futuros nadadores

Basiloff también tuvo palabras para las nuevas generaciones que podrán utilizar el natatorio cuando esté terminado. Con la experiencia de haber alcanzado la cima del deporte paralímpico, destacó el valor que puede tener para los jóvenes entrenar en una instalación de estas características sin tener que salir de la región.

“Estar en un natatorio de estas magnitudes es algo increíble”, expresó.

Su mensaje fue de paciencia y expectativa. El campeón neuquino pidió esperar los tiempos de una obra que considera importante para el futuro deportivo de la provincia y manifestó su deseo de que la apertura permita a la comunidad conocer y disfrutar el espacio.

“Que tengan paciencia, que esperen, que va a ser un proyecto muy lindo, que va a quedar muy lindo y que el día de mañana estén ahí para acompañar, para poder nadar”, expresó.

La voz de Basiloff suma así la mirada de un deportista que conoce las exigencias del alto rendimiento y que entiende la importancia de contar con instalaciones adecuadas para crecer. Para Neuquén, el desafío no será solamente construir un natatorio olímpico, sino convertirlo en una herramienta concreta para formar nuevos talentos, impulsar la natación y abrir las puertas a competencias de alcance nacional e internacional.