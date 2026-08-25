Copa Iñaki Basiloff: paranatación y Día del Deporte en Neuquén

Este sábado en el marco de las actividades de la primera Expo Deportes Neuquén 2026, se disputará la tercera edición de la Copa Iñaki Basiloff de paranatación en instalaciones del CEF (Centro de Educación Física) N° 1 de Neuquén capital.

La competencia se realizará desde las 8.30 y forma parte de la celebración del Día del Deporte en Neuquén, que durante toda la jornada tendrá como epicentro las instalaciones de la Ciudad Deportiva, con torneos, exhibiciones de actividades, conferencistas, actividades culturales y stands para emprendedores.

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, impulsa la realización de esta competencia en homenaje al mejor nadador de la historia de la natación provincial. Desde que comenzó a disputarse a partir de 2024, esta es una carrera que convoca a nadadores adaptados de la Patagonia, buscando además afirmarse en el calendario regional. El encuentro trasciende lo meramente competitivo para transformarse en un espacio de inclusión, visibilidad, reconocimiento y posibilidades para más personas.

Esta es la razón por la que muchos nadadores patagónicos dicen presente en cada edición como una forma de rendir homenaje al nadador, que con sus logros transformó la natación adaptada del país, formando a su vez parte también de ese legado de inclusión, esfuerzo y excelencia que sigue creciendo día a día en el deporte adaptado.