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Martes 21 de Abril, Neuquén, Argentina
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INFRAESTRUCTURA

Inauguraron mejoras en el Polideportivo Municipal de Zapala, con nuevos baños y bebederos

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 21 de abril de 2026 a las 08:11
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Nuevos baños en el Polideportivo Municipal de Zapala

El Municipio de Zapala habilitó nuevas instalaciones en el Polideportivo Municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones para los vecinos que realizan actividades físicas en el predio. Se trata de la incorporación de baños y bebederos que ya están disponibles para el uso de la comunidad.

Los nuevos sanitarios fueron ubicados cerca de la línea de árboles de la ex playa de estacionamiento, facilitando el acceso para quienes utilizan la pista de atletismo Roberto Almirón. Además, se instalaron bebederos con tecnología antivandálica, pensados para garantizar mayor durabilidad y funcionamiento.

Las obras forman parte de un plan de infraestructura deportiva impulsado por la gestión del intendente Carlos Koopmann.El jefe comunal participó el fin de semana de actividades deportivas en el lugar, donde compartió con vecinos y escuchó propuestas para continuar mejorando el espacio.

Durante la jornada se desarrollaron encuentros de atletismo y partidos de tejo, con una importante participación de la comunidad. Desde el municipio destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios para promover el deporte y la vida saludable.

Las autoridades solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable de las nuevas instalaciones para preservar las mejoras realizadas. El objetivo es garantizar que el Polideportivo continúe siendo un espacio accesible y en buenas condiciones para todos los vecinos.

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