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Lunes 20 de Abril, Neuquén, Argentina
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INTEGRACIÓN VALLETANA

Las municipalidades de Neuquén y Cipolletti presentaron la segunda edición de Confluencia Juega

Autoridades deportivas de ambas comunidades acordaron la realización de nuevos encuentros multideportivos para niñas y niños de 5 a 12 años. La propuesta alternará actividades entre la capital neuquina y la valletana rionegrina y estará destinada a escuelas comunitarias.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 22:13
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Mauricio Serenelli y Leandro Dómini finiquitando todo lo relacionado a la segunda edición de Confluencia Juega

Representantes del área de Deportes de Neuquén capital y Cipolletti avanzaron en la organización de la segunda edición de Confluencia Juega, una propuesta que busca fortalecer la integración entre ambas ciudades a través del deporte infantil.

La iniciativa contempla encuentros multideportivos destinados a chicos y chicas de entre 5 y 12 años, que participarán en disciplinas como fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras actividades recreativas y formativas.

El programa se desarrollará de manera alternada entre ambas localidades: un mes las actividades se realizarán en Cipolletti y al siguiente en Neuquén capital. La propuesta está dirigida a las escuelas deportivas comunitarias de las dos ciudades.

Desde la organización destacaron que Confluencia Juega representa una decisión conjunta para promover la participación, el encuentro y la formación deportiva en edades tempranas, fortaleciendo el vínculo entre instituciones y fomentando hábitos saludables a través del juego y la actividad física.

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