Representantes del área de Deportes de Neuquén capital y Cipolletti avanzaron en la organización de la segunda edición de Confluencia Juega, una propuesta que busca fortalecer la integración entre ambas ciudades a través del deporte infantil.

La iniciativa contempla encuentros multideportivos destinados a chicos y chicas de entre 5 y 12 años, que participarán en disciplinas como fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras actividades recreativas y formativas.

El programa se desarrollará de manera alternada entre ambas localidades: un mes las actividades se realizarán en Cipolletti y al siguiente en Neuquén capital. La propuesta está dirigida a las escuelas deportivas comunitarias de las dos ciudades.

Desde la organización destacaron que Confluencia Juega representa una decisión conjunta para promover la participación, el encuentro y la formación deportiva en edades tempranas, fortaleciendo el vínculo entre instituciones y fomentando hábitos saludables a través del juego y la actividad física.