La Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Deportivo, realizó el lanzamiento de la 31° edición de los Juegos Deportivos Municipales, una propuesta que busca promover el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de abril y podrán realizarse de manera presencial en los distintos centros deportivos de la ciudad.

Las disciplinas disponibles son, básquet, vóley, gimnasia artística, fútbol femenino y masculino, hóckey y patín carrera.

Las personas interesadas deberán acercarse a cualquiera de los 11 centros deportivos municipales, en el horario de 16 a 20, completar la planilla correspondiente y luego presentarla en el Gimnasio del Parque Central, ubicado en Sarmiento 299.

Entre los espacios habilitados se encuentran: Parque Central, Bouquet Roldán, La Sirena, Picardi, Canal V, Valentina Sur, Provincias Unidas, SAF Confluencia, SAF Parque Industrial, Gregorio Álvarez, Melipal, Progreso y SAF Zona Oeste (San Lorenzo).

Para consultas, se encuentra disponible el número 299 4228758. Desde el municipio destacaron que esta nueva edición apunta a seguir fortaleciendo el acceso al deporte y generar espacios de participación para toda la comunidad.