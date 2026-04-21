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Lunes 20 de Abril, Neuquén, Argentina
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Neuquén capital lanzó la 31° edición de los Juegos Deportivos Municipales

El municipio abrió las inscripciones para una nueva edición que reunirá a vecinos y vecinas en distintas disciplinas deportivas.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 22:12
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Patín, juno de los deportes que formará para de la 31° edición de los Juegos Deportivos Municipales

La Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Deportivo, realizó el lanzamiento de la 31° edición de los Juegos Deportivos Municipales, una propuesta que busca promover el deporte, la inclusión y el encuentro comunitario. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de abril y podrán realizarse de manera presencial en los distintos centros deportivos de la ciudad.

Las disciplinas disponibles son, básquet, vóley, gimnasia artística, fútbol femenino y masculino, hóckey y patín carrera. 

Las personas interesadas deberán acercarse a cualquiera de los 11 centros deportivos municipales, en el horario de 16 a 20, completar la planilla correspondiente y luego presentarla en el Gimnasio del Parque Central, ubicado en Sarmiento 299.

Entre los espacios habilitados se encuentran: Parque Central, Bouquet Roldán, La Sirena, Picardi, Canal V, Valentina Sur, Provincias Unidas, SAF Confluencia, SAF Parque Industrial, Gregorio Álvarez, Melipal, Progreso y SAF Zona Oeste (San Lorenzo).

Para consultas, se encuentra disponible el número 299 4228758. Desde el municipio destacaron que esta nueva edición apunta a seguir fortaleciendo el acceso al deporte y generar espacios de participación para toda la comunidad.

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