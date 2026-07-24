Las imágenes del antes y el después revelaron la transformación que Gastón Edul consiguió para participar de La Velada del Año 6. A pocas horas de enfrentar al periodista español Edu Aguirre, el argentino mostró una figura con mayor masa muscular, producto de más de dos meses de preparación física y entrenamiento específico de boxeo.

La diferencia corporal entre ambos competidores aparece como uno de los mayores desafíos del combate. Edu Aguirre tiene 38 años y mide 1,80 metros, mientras que su rival tiene 30 y alcanza 1,70. Esos diez centímetros de ventaja, junto con la experiencia deportiva previa del español, lo ubicaron como favorito en las encuestas con el 66% de los votos contra el 34%.

Para llegar en condiciones, Gastón Edul debió repartir sus jornadas entre la actividad periodística, el gimnasio, los ejercicios con pesas y las prácticas sobre el ring. La exigencia continuó incluso durante la cobertura del Mundial 2026, cuando recorrió distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México siguiendo a la Selección Argentina.

Uno de esos entrenamientos tuvo lugar en Kansas City. Mientras cumplía con su trabajo como cronista y cubría la actualidad del equipo nacional, encontró momentos libres para sostener la rutina diseñada para su debut como boxeador. Parte del proceso quedó registrada en sus redes sociales y permitió observar los cambios que experimentó su cuerpo con el paso de las semanas.

La pelea adquirió una dimensión especial debido a la identidad de los protagonistas. Edu Aguirre es conocido públicamente por su cercanía con Cristiano Ronaldo y el enfrentamiento se producirá pocos días después de la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial. Por ese motivo, algunos seguidores comenzaron a presentar el cruce como una revancha simbólica entre ambos países.

La tensión aumentó durante el pesaje oficial, cuando Gastón Edul apareció con una camiseta que llevaba la silueta de las Islas Malvinas. El gesto circuló rápidamente por las redes y sumó repercusión a uno de los duelos más esperados de la velada organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

El combate se desarrollará el sábado 25 de julio y la transmisión comenzará a las 14 de la Argentina a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos. Independientemente del resultado, Gastón Edul llegará al ring después de superar su primer gran reto: modificar su físico sin abandonar su trabajo y completar una preparación que sorprendió a seguidores y colegas.