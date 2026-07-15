El Mundial 2026 dejó una promesa inesperada en pleno streaming y otra vez puso a Nati Jota y Gastón Edul en el terreno de los rumores. En la previa del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra, ambos hablaron de un pacto romántico que cumplirían si el equipo nacional logra llegar hasta el final.

La situación se dio al aire de Sería increíble, por Olga, mientras Vero Lozano y Leo Montero conducían temporalmente el ciclo. La química entre Nati Jota y el cronista deportivo volvió a ser tema en el estudio, y los conductores no dejaron pasar la oportunidad de bromear con la posibilidad de que finalmente se besaran.

Entre risas y comentarios cruzados, Gastón Edul decidió contar cuál era la promesa que habían hecho pensando en una posible consagración argentina. “Prometimos con Natalia que si Argentina llega al 19 de julio y es una tarde histórica, nos besamos”, reveló, dejando sorprendidos a sus compañeros y alimentando aún más las especulaciones.

Nati Jota reaccionó de inmediato y eligió jugar con la incomodidad del momento. “¿Nos besamos? Me dio ternura cómo lo dijiste… ¿Un beso cómo?”, le preguntó entre risas, mientras el clima del programa se llenaba de chicanas y miradas cómplices. La consulta no hizo más que aumentar la expectativa alrededor del pacto.

La respuesta del periodista terminó de darle un tono romántico y divertido a la escena. “Un beso… no hay que explicar un beso. No se explican”, contestó Gastón Edul, algo tímido, pero sin retroceder en la promesa que acababa de poner sobre la mesa. El intercambio rápidamente quedó como uno de los momentos más comentados del ciclo.

Lejos de dejar la idea en una simple broma, el cronista aclaró que el acuerdo dependerá del resultado deportivo y del camino de la Selección Argentina en el Mundial. “Es una decisión tomada. Si a la Argentina se le da, que es muy importante, no nos vamos a conformar con un pico duro. Estamos a dos partidos”, aseguró, marcando que la promesa tendría una condición muy precisa.