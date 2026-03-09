Una noticia inesperada sacudió el universo del streaming y del periodismo deportivo: Gastón Edul anunció que formará parte de la próxima Velada del Año organizada por Ibai Llanos. El periodista argentino, conocido por su cobertura cercana de la Selección argentina, aceptó subirse al ring en la sexta edición del evento que reúne a creadores de contenido y figuras del deporte en combates de boxeo.

La confirmación reveló también quién será su contrincante. En el ring lo esperará Edu Aguirre, periodista español que trabaja en el programa televisivo El Chiringuito y que se hizo conocido, entre otras cosas, por sus críticas públicas hacia Lionel Messi. El cruce entre ambos será uno de los combates incluidos en la Velada del Año 6, que se realizará el 25 de julio en la ciudad de Sevilla.

El desafío tiene una particularidad que vuelve todavía más exigente la preparación de Gastón Edul. El combate se realizará apenas días después de la finalización del Mundial 2026, torneo que el periodista cubrirá siguiendo el día a día de la Selección argentina. Eso implica que deberá combinar el trabajo periodístico durante la Copa del Mundo con un entrenamiento intenso para llegar en condiciones al evento.

El propio Gastón Edul habló sobre esa dificultad al explicar por qué decidió aceptar la propuesta. “Estoy muy contento, sobre todo porque es algo que me desafía y me saca de mi zona de confort. Lo más arriesgado es entrenarme durante los dos meses previos, en los que voy a estar en el Mundial”.

La rutina que tendrá durante ese período tampoco será sencilla. Según contó, el ritmo de trabajo que exige cubrir una Copa del Mundo obliga a jornadas muy largas y con poco descanso. “Voy a trabajar entre 16 y 17 horas por día, no se duerme bien ni se come bien, pero el desafío es seguir entrenando”.

La posibilidad de subirse al ring comenzó a tomar forma meses atrás, cuando Ibai Llanos visitó Argentina y compartió un encuentro con el streamer Davo Xeneize. En esa charla surgió la idea de enfrentar a Gastón Edul con un periodista español dentro del evento. Con el paso de las semanas, la propuesta terminó formalizándose y el cronista deportivo aceptó el reto.

Para Gastón Edul, la decisión también tiene que ver con su forma de encarar los desafíos profesionales. “Siempre le dije que sí a los desafíos. Hay que ir al frente en estos casos”. Al presentar oficialmente su participación, Gastón Edul también apeló al respaldo del público argentino que sigue su trabajo en redes y televisión. “Como dije en la presentación, no hay un solo argentino que diga que no cuando te llaman para representar a tu país. Espero que me banquen”.