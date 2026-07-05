En lo que fue sin dudas uno de los golpes del certamen, la Noruega de Erling Haaland venció 2-1 a Brasil y lo sacó en octavos de final del Mundial 2026. Dentro de ese marco,alimentaron una estadística que pocos tienen en el mundo del fútbol: los Vikingos no perdieron ante la Verdeamarelha en ninguno de los cinco partidos que disputaron en la historia, siendo este además el segundo partido mundialista donde los vencieron.

La sorpresiva estadística entre ambos se remonta a 1988, el primer partido entre estas dos selecciones fue un amistoso en Oslo que finalizó 1-1. Luego, la década de los 90s los enfrentó dos veces, una nuevamente en la capital noruega donde los Vikingos ganaron por 4-2 y la otra en el Mundial de Francia 1998, un recordado encuentro donde Noruega volvió a llevarse los tres puntos ganándole a, en aquel entonces, el campeón defensor por 2-1. El último cotejo entre ambos había sido hace 20 años, en 2006, otra vez en el Ullevaal Stadium del país nórdico. El resultado fue 1-1, manteniendo el invicto de los escandinavos ante Brasil.

Francia '98, otra victoria sorpresiva

El anterior antecedente mundialista entre ambos también fue con victoria de Noruega, que en aquel entonces sorprendió a una Brasil que terminó siendo subcampeona de aquel certamen al caer en la final ante Francia en el tercer partido de la fase de grupos. La Verdeamarelha, que ya estaba clasificada, ganaba 1-0 por el tanto de Bebeto, pero en los minutos finales los Vikingos remontaron gracias a los goles de Tore Andre Flo y Andre Rekdal, de penal, para lograr así una de sus mejores victorias mundialistas hasta el día de hoy.

La particularidad de ese encuentro es que Stale Solbakken, actual entrenador noruego, estaba en el banco en ese partido ya que integró la lista de 23 jugadores que disputó la que entonces era apenas la tercera participación mundialista de los Vikingos. En el retorno del país a un Mundial luego de 28 años, la "tradición" de ganarle nada menos que a Brasil se mantuvo vigente.