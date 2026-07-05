En uno de los duelos que acapara el día mundialista, Noruega le ganó 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. Para los Vikingos apareció su goleador Erling Haaland, que le dio el pase a los cuartos de final con un doblete inolvidable pese al descuento de Neymar. La Verdeamarelha tuvo una gran chance, pero a Bruno Guimarães le atajó un penal Orjan Nyland, clave en el triunfo. Ahora, los nórdicos van contra el ganador de México-Inglaterra.

En un partido que quedará en el recuerdo, los Vikingos dieron uno de los golpes del Mundial 2026 en una victoria construida en dos pilares: su arquero Nyland y el goleador Haaland, que se subió a la cima de la tabla de goleadores mundialistas junto a Lionel Messi y Kylian Mbappe. El guardameta apareció temprano en el partido al taparle un penal clave a Bruno Guimarães, que desperdició la chance de poner a Brasil en ventaja. En un partido donde los noruegos tuvieron más la pelota, fueron los de Carlo Ancelotti los que insinuaron más, haciendo trabajar en un par de ocasiones a Nyland.

El festejo entre Sørloth y Nyland luego de que el arquero detuviera el penal de Brasil. (Foto: Getty)

En el segundo tiempo, los cambios en ambos equipos trajeron consigo chances de gol repartidas, pero Noruega iba a ser la que diera en la tecla de la contundencia. En Brasil el tan pedido Endrick ingresó y falló un mano a mano clave tras un gran pase de Vinícius. Del otro lado, Andreas Schjelderup hizo primero revolcar a Alisson, pero sobre el final iba a sacar un centro perfecto para que Haaland, con todo su poderío, se impusiera en las alturas para el 1-0 a los 38 minutos del complemento. Poco después, llegó la sentencia: otra vez el '9', esta vez con un gran remate cruzado, puso el 2-0 que hizo delirar a todo el público noruego que llegó al MetLife Stadium.

Brasil fue con lo último que le quedaba e iba a descontar de penal. Neymar, de opaca tarea en los minutos que ingresó, cambió por gol la pena máxima luego de un codazo sobre Casemiro en el área, pero no le alcanzó el tiempo a la Verdeamarelha, que sufre una impensada eliminación que pone en jaque el ciclo de Ancelotti y obliga a la revisión de muchos de los integrantes del equipo. Del otro lado, todo fue alegría: victoria impensada, paternidad ante los brasileños intacta (no han perdido en cinco enfrentamientos) y clasificación a cuartos con el ya clásico festejo del remo vikingo.

Brasil 1-2 Noruega, los goles

Entrada la parte final del partido, Noruega alcanzó el gol que desniveló el partido. Una gran jugada de Schjelderup por la izquierda terminó con un centro justo al punto penal para Haaland, que apareció en toda su dimensión con un gran testazo para darle una sorpresiva ventaja a los nórdicos.

Y para completar una actuación inolvidable, el '9' se subió a la cima de la tabla de goleadores con el tanto que decidió el pleito. Luego de recibir nuevamente de Schjelderup, se acomodó para su zurda desde afuera del área y sacó un remate clínico al segundo palo para dejar sin chances a Alisson, estableciendo el 2-0.

Ya en tiempo de descuento, Brasil alcanzó el descuento desde los doce pasos. Un brazo innecesario de Leo Ostigard sobre Casemiro en el área derivó en que el árbitro Elfath diera la pena máxima. Ya en cancha, el encargado fue Neymar, que pese a la provocación de un Nyland que ya había atajado uno, lo dejó parado y puso el 2-1.

Nyland se lo atajó a Bruno Guimarães

Poco después del tanto anulado a los noruegos fue Brasil el que tuvo la gran chance desde los doce pasos. Luego de que el VAR haya llamado al árbitro Ismail Elfath, éste sancionó una clara infracción de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. El que se hizo cargo de la ejecución fue Bruno Guimarães, pero su remate a media altura fue atajado por Nyland y el duelo se mantiene 0-0.

Nyland es la figura del encuentro

El arquero volvió a aparecer luego de atajar el penal y tuvo intervenciones clave. Sobre el final de la primera mitad su show empezó negándole el tanto a Vinícius Júnior. Luego de una habilitación de Gabriel Martinelli, el atacante de Real Madrid enganchó contra un defensor para sacar un zurdazo al que Nyland le puso las manos y el cuerpo para mandar al córner.

Alisson apareció con una gran tapada

Como en una ocasión en el primer tiempo, el arquero brasileño se mantuvo firme para evitar el tanto noruego. En un muy buen contragolpe, Haaland la cedió para el ingresado Schjelderup, que se acomodó para la derecha y sacó un fuerte derechazo sobre el primer palo que Alisson mandó al córner.

Endrick falló una chance clarísima

El juvenil delantero, que había ingresado minutos antes en lugar de Matheus Cunha, tuvo una de las ocasiones más claras del encuentro. Luego de una gran habilitación de Vinícius con un pase de tres dedos, Endrick se fue mano a mano con Nyland, pero al intentar definir por arriba del arquero la pelota se le fue afuera.

El tanto anulado a Noruega

No habían pasado tres minutos y el conjunto escandinavo sorprendía, sin embargo el tanto de la apertura fue anulado. Alexander Sørloth recibió entre líneas y terminó sacando un centro atrás para el gol de Patrick Berg, sin embargo el línea levantó la bandera (correctamente) por una posición adelantada del delantero del Atlético Madrid, que asistía en la acción previa.

Formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Vinícius Junior, Gabriel Martinelli; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland. DT: Stale Solbakken.

TV: DSports, Telefé, TyC Sports, Disney+ y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

El cotejo a jugarse en La Gran Manzana será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5 desde las 16 junto al equipo del Super Mitre Deportivo.

La previa

Luego de adjudicarse el Grupo C, Brasil eliminó a Japón remontando el resultado en el segundo tiempo, gracias a los tantos de Casemiro y Gabriel Martinelli, que ingresó desde el banco y hoy será titular. Ahora, tendrán una parada difícil contra los europeos, pero contarán con un Vinícius Junior encendido que convirtió cuatro tantos y es el goleador del equipo. Para el cotejo Carlo Ancelotti no tendrá a disposición a Lucas Paquetá por una lesión en el aductor y el extremo del Arsenal lo reemplazará. En el banco esperan Neymar y Raphinha, recuperado de su distensión en el isquiotibial, y que podría ver minutos hoy.

Vinícius marcó cuatro tantos en el Mundial y es la gran figura de esta selección brasileña.

Los noruegos, por su parte, también pasaron 16vos con un gol en el final. Fue 2-1 ante Costa de Marfil, y Erling Haaland fue quien les dio la clasificación. Con el delantero del Manchester City como principal arma ofensiva y con Martin Odegaard como líder del equipo, tendrán que eliminar a los pentacampeones si quieren llegar a cuartos de final, y confían en un dato clave: son de las pocas selecciones que tienen un historial favorable frente a Brasil. En cuatro enfrentamientos, registra dos victorias y dos empates, uno de esos éxitos en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998.