El archivo de Diego Maradona continúa entregando postales sorprendentes incluso años después de su muerte. Esta vez, unas imágenes hasta ahora desconocidas lo muestran en una situación tan insólita como fiel a su esencia: haciendo jueguitos con una pelota sobre la cubierta de un imponente buque militar.

Las fotografías fueron compartidas por Fernando Signorini, histórico preparador físico y hombre de extrema confianza de Maradona. El recuerdo corresponde al 15 de noviembre de 1989, cuando el entonces futbolista del Napoli realizó una particular visita al acorazado USS Iowa, en Italia.

“La pelota iba con Diego a todas partes. 15 de noviembre de 1989. Estas fotos son una clara demostración de eso”, escribió Signorini al publicar el material en sus redes sociales. En las imágenes se observa al astro argentino vestido de manera informal y dominando la pelota en plena cubierta del barco.

Diego Armando Maradona, único

Según relató el preparador físico, Maradona había sido invitado por la jefatura de la OTAN, ubicada en Nápoles, para conocer el histórico buque de guerra. Signorini fue junto al Diez y recordó que la recepción estuvo a la altura de una personalidad internacional. “Tuvo una recepción digna de un jefe de Estado. Nos divertimos mucho, la pasamos bárbaro”, contó.

La presencia de una pelota hizo que la visita tomara otro rumbo. El futbolista no necesitó demasiado para comenzar a mostrar su talento, aun lejos de una cancha. “No tuvo otra ocurrencia que hacer lo que hacía desde muy chiquito, en los entretiempos de los partidos de Argentinos Juniors: ponerse a hacer jueguitos”, explicó Fernando Signorini.

En aquella jornada también estuvo Angelo Rossi, periodista y amigo de Maradona que por entonces trabajaba para Il Mattino, uno de los principales diarios de Nápoles y del sur de Italia. Su presencia permitió que aquella particular excursión del campeón argentino también quedara registrada en una nota periodística de color.

Diego Armando Maradona, único

La relación entre Signorini y Maradona había comenzado varios años antes, durante la etapa del jugador en Barcelona. El preparador físico llegó al entorno del futbolista por recomendación de César Luis Menotti y poco después debió acompañarlo durante la recuperación de una grave lesión en el tobillo provocada por una entrada de Andoni Goikoetxea, defensor del Athletic de Bilbao.

Aquel episodio marcó el comienzo de una relación profesional y personal que se extendió durante décadas. Signorini acompañó a Diego Maradona en los Mundiales de 1986, 1990 y 1994, estuvo junto a él durante su inolvidable etapa en Napoli y volvió a integrar su cuerpo técnico en el Mundial de Sudáfrica 2010. El Diez murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su archivo continúa revelando historias que mantienen viva su leyenda.