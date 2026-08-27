Juicio por la muerte de Maradona: incorporaron una nueva historia clínica de Diego como prueba

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves una nueva prueba médica después de que el tribunal aceptara incorporar una historia clínica que hasta ahora no formaba parte del expediente. La documentación corresponde a una internación vinculada con una intervención por bypass gástrico y figuraba registrada a nombre de Gabriel Santos. Durante la audiencia, la querella sostuvo que esos documentos corresponden en realidad a Maradona y reclamó que fueran incorporados al debate.

El planteo generó un nuevo momento de tensión dentro de la sala. Las partes discutieron sobre la procedencia y el valor de la documentación, mientras el tribunal analizaba si existían elementos suficientes para determinar que la historia clínica pertenecía efectivamente al exfutbolista.

Después de un cuarto intermedio, el juez Alberto Gaig resolvió incorporar la documentación como prueba. Según explicó, se trata de evidencia que ya existía pero que recién pudo ser incorporada al expediente a partir de nuevos registros y procedimientos realizados durante la investigación.

La decisión se produjo en una jornada particularmente sensible para el juicio, que volvió a concentrarse en la información médica utilizada para reconstruir el estado de salud del astro del fútbol mundial antes de su muerte, en 2020.

El proceso busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud acusados por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La Junta Médica volvió a declarar

La audiencia comenzó con la declaración del perito nefrólogo Hernán Trimarchi, integrante de la Junta Médica que analizó el estado de salud del exfutbolista. También volvió a declarar el cardiólogo Gustavo Di Niro, mientras que el hepatólogo Fernando Cairo fue convocado por primera vez. Trimarchi y Di Niro ya habían declarado durante el debate, pero debieron regresar al estrado luego de que se descubriera que parte de los estudios que habían sido utilizados para analizar la salud de Maradona no correspondían a Diego, sino a su padre, Don Diego.

El error fue reconocido por Swiss Medical, que explicó que una modificación en su sistema informático Labcore había provocado que estudios pertenecientes a dos personas distintas quedaran asociados bajo el nombre de Diego Armando Maradona. Para diferenciarlos correctamente es necesario revisar los números de afiliado o de historia clínica de cada protocolo.

El problema adquirió especial relevancia porque esos estudios habían sido utilizados durante el trabajo de la Junta Médica y algunas de sus conclusiones quedaron incorporadas al expediente judicial. La irregularidad fue detectada durante una de las declaraciones de los peritos, cuando se advirtió que determinados análisis utilizados para describir un supuesto problema renal crónico de Diego correspondían en realidad a Don Diego, quien murió en 2015.

La situación obligó al tribunal a suspender temporalmente las audiencias y ordenar nuevas medidas para establecer qué documentación había sido afectada y cuál fue su incidencia real en el análisis médico realizado durante la investigación. La fiscalía calificó el episodio como de “gravedad institucional”, mientras las defensas cuestionaron que los especialistas que ya habían declarado volvieran a hacerlo y llegaron incluso a plantear la nulidad de la convocatoria. El tribunal rechazó ese planteo y autorizó las nuevas declaraciones.

Ahora, con la incorporación de esta nueva historia clínica, el juicio vuelve a sumar documentación médica que podría ser analizada por las partes para reconstruir con mayor precisión el estado de salud de Maradona. El proceso busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud acusados por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. La nueva prueba no implica por sí misma una modificación de las acusaciones, pero abre un nuevo capítulo en un debate que quedó atravesado por los cuestionamientos sobre qué información médica fue utilizada para evaluar a Maradona y qué incidencia tuvo en las conclusiones de los especialistas.

Con las declaraciones de los integrantes de la Junta Médica y la incorporación de la nueva documentación, el tribunal intenta ahora despejar las dudas surgidas alrededor de los estudios médicos y establecer qué elementos corresponden efectivamente al exfutbolista y cuáles quedaron incorporados al expediente por el error administrativo.