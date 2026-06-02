Arrancó la Liga Regional de Básquet femenino, competencia que reúne a los equipos de Neuquén y Rio Negro que entrega como gran premio, un lugar en la Liga Nacional, temporada 2026-27. En el debut, Independiente fue contundente en El Nido, superando a EL Biguá.

La competencia tiene un total de 9 equipos, 8 de ellos buscando la plaza a la máxima categoría donde ya está Independiente, luego de hacer una gran campaña en la edición pasada y mantener su lugar ganador por el ascenso y título en la Liga Federal del 2024.

Para la segunda plaza, la Federación neuquina tiene un convenio con la CAB donde la segunda plaza sale de la Liga Regional, instancia donde Biguá en el 2025 se quedó con el título, y que en esta temporada deberá revalida, ante equipos que también se armaron para dar el gran salto.

"Jordhe" será la abandera de El Biguá, que se irá armando con el correr del torneo

En el inicio de la competencia, fue victoria de Independiente ante Biguá como visitante por 91-58. Lourdes Briones determinante en el perímetro con 24 puntos, sumando 22 de Hannah Quinteros. Agustina Jourdehuil la goleadora del local con 27 puntos.

La Competencia sigue hoy martes con tres partidos: Club Plottier recibe desde las 21hs a Cinco Saltos, mientras que la Asociación Deportiva Centenario se verá desde las 21.30hs ante Escuela Municipal de Cipolletti. Mismo horario para Centro Español ante Deportivo Roca en El templo.

La competencia tendrá dos rondas de todos contra todos, donde los primeros cuatro clasificarán a semifinales 1vs4, 2vs3. El equipo campeón será quien suba a Liga Nacional.